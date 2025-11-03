"¿Vos sos Juana Tinelli?": el drama que envuelve a la hija de Marcelo y sacude los vínculos entre medios y política

La mañana del 29 de octubre de 2025 comenzó como cualquier otra para Juana Tinelli. Pero entre las 9 y las 10, su vida se tiñó de miedo. Una llamada desde un número oculto interrumpió la calma de su casa en el barrio de Belgrano. Al atender, escuchó una voz masculina que la congeló: "¿Vos sos Juana Tinelli?", le preguntaron. "Sí... ¿quién habla?", contestó ella. "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho", le advirtió su interlocutor.

Juana Tinelli denunció haber recibido una llamada intimidatoria de un hombre que se presentó como Gustavo Scaglione

Luego, el silencio. La llamada se cortó. Y con ella, la sensación de seguridad. "Sentí pánico inmediato, no podía respirar. Tuve miedo por mi seguridad y por la de mi familia", declaró Juana en la denuncia penal presentada ante la fiscalía porteña y a la que tuvo acceso BigBang . El tono, según relató, fue "inequívocamente amenazante". Borró el registro de la llamada por el estado de shock y, con el patrocinio de sus abogados, pidió ser tenida por querellante en una causa por amenazas simples, tipificadas en el artículo 149 bis del Código Penal. En su escrito, la joven advierte que no sabe si el autor era realmente Scaglione.

Juana Tinelli denunció haber recibido una llamada intimidatoria de un hombre que se presentó como Gustavo Scaglione

Sin embargo, remarcó que la mención de su nombre "no fue casual", sino "un mecanismo de intimidación directo". En la denuncia, se pide a la empresa Movistar y a la Dirección General de Cibercrimen que rastreen el origen del llamado y se adopten medidas urgentes de protección para la víctima. Lo cierto es que el episodio ocurre en un contexto cargado de tensión y exposición mediática. Desde hace semanas, Marcelo Tinelli se ve envuelto en un conflicto judicial y económico con el empresario rosarino Gustavo Scaglione, ligado al negocio audiovisual y recientemente convertido en propietario de Telefe tras una operación de más de 90 millones de dólares.

Juana Tinelli denunció haber recibido una llamada intimidatoria de un hombre que se presentó como Gustavo Scaglione

El vínculo entre ambos se deterioró a raíz de una presunta deuda y un embargo millonario sobre una propiedad en Punta del Este. "Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen", había escrito Tinelli en X. "No tiene escrúpulos y lo único que busca es que me convoque o le entregue los bienes de mi familia. No lo voy a permitir". Las publicaciones del conductor, entre la ironía y el desahogo, mencionaban frases en clave: "Dinero sucio. Cuevas. Rosario. Hombre de medios", "Esta historia es una ficción que estoy escribiendo. Cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia."

Pero detrás del tono ambiguo, el mensaje era claro: había un enemigo con nombre y apellido. Ahora, la amenaza telefónica a su hija coloca el conflicto en una dimensión distinta. Ya no se trata de un cruce mediático ni de una disputa comercial: es una intimidación directa a una mujer joven, en su casa, en plena mañana. La violencia simbólica se vuelve concreta. Mientras la Justicia analiza los registros telefónicos y la Fiscalía evalúa medidas de protección, Juana Tinelli -que nunca había sido protagonista de los escándalos que rodean a su padre- se convierte, involuntariamente, en víctima del entorno que supo construir el conductor a lo largo de su carrera.

Juana Tinelli denunció haber recibido una llamada intimidatoria de un hombre que se presentó como Gustavo Scaglione

Recordemos que en septiembre de este año, Marina Calabró había dado a conocer un supuesto embargo millonario que golpeaba directamente el patrimonio de Marcelo Hugo. "Le cayó un nuevo embargo, millonario a Marcelo Tinelli. ¿Te acordás que habíamos mostrado los documentos de la compraventa de la casa en Punta del Este? Bueno, estaba contento porque iba a embolsar once palitos", había comenzado relatando Calabró. En ese contexto, la panelista de Lape Club Social -ciclo que se emite por la pantalla de América TV- había contado que el flamante conductor del streaming Carnaval cobró un millón y medio de dólares, pero quedaron nueve millones y medio trabados.

Tinelli vs Gustavo Scaglione

De acuerdo con Calabró. Tinelli "cobró un palo y medio y le quedan nueve y medio adentro": "Entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este. Está en un quilombo tremendo porque le cae un embargo cuando ya cobró un palo y medio". De esta manera, la periodista había relatado el trasfondo del conflicto entre Tinelli y Scaglione: Marcelo debía devolver dinero, afrontar la deuda completa o acordar con el empresario "mega millonario" que compró la propiedad. "El mismo contrato o boleto de compraventa prevé que haya una suerte de pagos escalonados", había detallado Marina.

Marcelo Tinelli cargó contra Marina Calabró

Y continuó: " Hay tres alternativas. O hablás con el comprador, que es un empresario recontra mega millonario y le decís ´mirá, tuve este quilombo, te tengo que devolver el palo y medio porque la casa la tengo embargada´. O si no le pagás con la que tengas, no sé de dónde sacaría nueve palos y medio, al acreedor. En realidad al acreedor le debe diez palos, pero bueno, poner los diez palos del acreedor para que libere la casa de Punta del Este y poder dársela al comprador. Está en un quilombo tremendo porque le cae un embargo cuando ya cobró un palo y medio. Por eso necesita laburar. Esto es realmente un tema que lo tiene muy preocupado".

Marcelo Tinelli cargó contra Marina Calabró

Marcelo Tinelli cargó contra Marina Calabró

Lo cierto es que la reacción de Tinelli no tardó en llegar. Desde su cuenta en X, había negado el embargo, disparó contra la versión de Marina y había arremetido contra Scaglione, al que señaló como el verdadero responsable: "Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. No tiene escrúpulos y lo único que busca es que me convoque o le entregue los bienes de mi familia. No lo voy a permitir". Y concluyó con dureza: "Ya que el tema sigue y este sujeto se pone en víctima, usa un canal al que amo para decir estas mentiras, donde llega a decir que yo lo extorsioné".