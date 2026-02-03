Escaneás, pagás y tenés el alimento: qué hay detrás de la máquina expendedora para gatos que funciona 24/7

3.50 de la madrugada.Cuando la ciudad duerme y casi todo está cerrado, alguien en Rosario escanea un código QR en la vereda, paga desde el celular y recibe un sobre de alimento para su mascota. No es una escena de ciencia ficción ni una promo publicitaria: es la respuesta concreta a una urgencia real. Porque cuando el plato está vacío, el gato no espera... y ahora tampoco depende del horario de un comercio.

La escena se repetía una y otra vez. Apenas abría el local, los primeros clientes ya estaban esperando: "Todos los días, apenas abríamos el local, los primeros clientes eran dueños de gatos. Siempre con apuro", recordó Juan Carlos Montironi, el comerciante rosarino detrás de la máquina expendedora que funciona 24/7 en Rosario. Ahí apareció la revelación: "Entendí que no era casualidad y el cliente que tiene gatos va a entender que es preferible esperar en la puerta de la tienda de mascota que al lado del amigo felino, había una necesidad real ligada a la urgencia y a los horarios", dijo en diálogo con BigBang .

Cuando el plato está vacío, el gato no espera y un emprendedor rosarino lo entendió

No hubo una anécdota aislada que encendiera la chispa, sino la insistencia del problema: "Más que una sola anécdota, fue la repetición. Gente que se quedaba sin alimento, mensajes fuera de horario, fines de semana. El gato no espera ", resumió, casi como un mantra que terminó dándole forma al proyecto.

El paso siguiente fue imaginar una solución que no dependiera de persianas levantadas. "Fue muy artesanal. Soy autodidacta y me gusta probar. Empecé a pensar cómo dar una respuesta rápida sin depender de que el local esté abierto. Así nació la idea del expendedor externo, accesible desde la calle ", contó el entrevistado.

Comerciante creó una máquina expendedora de alimento para mascotas que es furor en Rosario

El desarrollo no fue inmediato ni sencillo. "Fueron casi tres años. El mayor desafío fue lograr que sea confiable, que funcione siempre, que dispense bien el producto y que sea simple para el usuario. Mucha prueba y error", admitió Montironi.

Cómo funciona la máquina que no duerme

Para quienes todavía no la conocen, el sistema es simple y familiar: "Es una máquina expendedora externa que funciona las 24 horas. Se escanea un QR, se elige el producto desde el celular y se paga con billeteras virtuales", explicó el rosarino. Hoy, el surtido apunta a la urgencia: "Ofrece sobres individuales de alimento SIEGER para gatos, cachorros, adultos y perros adultos".

¿Y si algo falla? También está previsto: "El sistema registra cada operación y, si hay algún problema, se devuelve el dinero o se repone el producto. La idea es que el cliente confíe", aseguró. La seguridad fue otro punto clave: "Está pensada para estar al frente del local, la máquina no está expuesta, solo tiene una puerta para retirar el alimento y los pagos se hacen por plataformas seguras. No inventamos nada raro, usamos tecnología que la gente ya conoce", aclaró.

Juan Carlos recibía mensajes a la madrugada o cuando su local estaba cerrado y decidió hacer algo para esos gatos que no esperan para comer

La decisión de vender sobres individuales no fue azarosa: "Al principio pensé en bolsas grandes, incluso de un kilo, pero eso implicaba manejar mucho peso. En esta etapa la idea es resolver la urgencia: con un pouch al paso", explicó Juan Carlos.

La reacción del público terminó de confirmar que el camino era el correcto. "Sorpresa total. Muchos no lo pueden creer. Cuando terminan el proceso de compra y cae el sobre en la bandeja se les iluminan los ojos junto a una sonrisa", describió. Y si algo lo dejó realmente impactado fue el horario de uso: "Sí, muchísimo. Tengo registros de compras después de las tres de la mañana, incluso a las 3.50 . Ahí confirmé que el problema existía", reveló el rosarino.

Según Juan Carlos, creador de la máquina, los pagos son de forma segura a través de billeteras virtuales

Con la máquina ya en funcionamiento y los datos confirmando la intuición inicial, BigBang lo invitó a mirar hacia atrás y se hablarse a sí mismo: "Que tenga paciencia y confíe en el proceso. Que equivocarse es parte del camino y que escuchar a la gente es clave para mejorar cualquier idea", confesó que se diría.

En una ciudad que no duerme —y con mascotas que tampoco—, la innovación a veces no llega en forma de gran invento, sino como una respuesta simple a una necesidad urgente. Porque, al final, cuando el plato está vacío, el gato no espera.