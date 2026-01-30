Amazon con OpenAI y Google con Apple: las alianzas en inteligencia artificial de cara al santo grial de la AGI

La guerra por la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés), esa panacea que promete crear dioses informáticos a niveles de ciencia ficción, explotó en este 2026. A la carrera por las desorbitantes cifras que significarán su descubrimiento, Amazon invertirá 50.000 millones de dólares en OpenAI, Google y Apple cerraron una alianza por conveniencia y necesidad y NVidia comenzará a vender sus chips a China, como para no quedarse afuera del mercado. Microsoft en problemas.

Estos tres hitos de los últimos días marcan el inicio de una etapa de concentración corporativa sin precedentes en la historia de la informática, de cara a la AGI que alguna vez el CEO de OpenAI, Sam Altman, describió como un sistema altamente autónomo que supera a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos y que es capaz de abordar problemas cada vez más complejos. Si las inteligencias artificiales como se conocen ahora fueran una navaja suiza, lo que se viene es una en particular que puede diseñar cada una de las cuchillas que tiene de acuerdo a la necesidad que se presenta.

La inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés), promete ser una revolución dentro de la revolución de las IAs.

La jugada de Amazon y el golpe a Microsoft

La inversión de Amazon en la empresa de ChatGPT tiene una razón fundamental de ser. Con los 50.000 millones de dólares, que representan la mitad de la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) que lanzará OpenAI, garantiza el desarrollo de los modelos de lenguaje para que funcionen de forma exclusiva con sus propios chips Trenium, una decisión que desplaza a NVidia como proveedor principal tras años de hegemonía absoluta en el suministro de procesadores para centros de datos.

Según las fuentes del mundo financiero, la operación se cerrará antes de que termine el primer trimestre y llevará a OpenAI a tener un valor de 830.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, en los planes está que lanzarán otra convocatoria de inversiones para fines de 2026, lo que permitiría que la tasación general alcance el billón de dólares, una cifra que en inglés se traduce como trillón. En el medio, cada vez se queda más afuera Microsoft, que con sus 13.000 millones de dólares invertidos para que hoy sea la gema que es, ya se quedaron atrás.

El CEO de Amazon, Andy Jassy.

La historia de la alianza entre OpenAI y la firma fundada por Bill Gates es de largo alcance y en las últimas horas generó pérdidas millonarias en la bolsa. Los cálculos son que después de que el miércoles presentaran a sus inversores un informe poco alentador, el jueves se perdieron cerca de 357.000 millones de dólares en lo que hace a capitalización bursátil, lo que significó la peor caída de su historia y la segunda más grave para una empresa estadounidense.

A los inversores les decepcionaron las ganancias conseguidas y se vieron golpeados por las diferencias con otras compañías del sector, que crecieron mucho más, como la matriz de Google, Alphabet, que lo hizo en un 67,13% y NVidia con un 54,44%, mientras que Microsoft sólo mejoró un 4,46%. Al mismo tiempo, la AGI también cumple un rol, ya que como contaron ambas firmas en octubre de 2025, existe una cláusula que los separará en cuanto se alcance el logro. Es por eso que la fábrica de Windows también compite con OpenAI, algo que tampoco cayó bien en los accionistas.

El CEO de OpenAI, Sam Altman.

Por otro lado, tanto Microsoft como NVidia también evalúan sumarse a la IPO de los creadores de ChatGPT, aunque la operación de Amazon es la que definirá todo. La compañía conducida por Jensen Huang habló de 30.000 millones, por lo que no llegaría al número de Amazon y es por eso que el número uno de la corporación fundada por Jeff Bezos, Andy Jassy, está de reunión en reunión con Altman para definir todo.

La rosca entre OpenAI y Amazon pasa por la intención de que se incremente el uso de Amazon Web Services para lo que es la nube, algo que golpearía con dureza a Microsoft que en su reciente informe confesó que la empresa de Altman utiliza el 45% de sus servicios de Microsoft's Azure.

Gemini de Google y Siri de Apple se unen por necesidad.

Google y Apple: los une la necesidad

La carrera por la AGI ya tenía los rumores de la jugada de Amazon desde hace meses y esta fue una de las principales razones que motivaron a que Google y Apple unan fuerzas. El próximo mes anunciarán la integración de Siri, el robot asistente de la empresa de la manzana, con los servicios de Gemini, el motor de Google. La firma fundada por Steve Jobs no daba pie con bola a la hora del mundo de las inteligencias artificiales y se había quedado muy atrás, por lo que el nuevo acuerdo era casi necesario.

Por el lado de Google, la guerra por las búsquedas cumplió un rol fundamental. Operar en todos los iPhones del planeta es un logro en sí mismo, de cara a toda la información necesaria para alcanzar la AGI. Mientras tanto, el acuerdo permitirá que la empresa de la manzana solucione la necesidad que tenía de que Siri deje de ser un juguete y se sume a la lucha por las grandes ganancias del sector.

El CEO de Apple, Tim Cook.

Al mismo tiempo, el CEO de Apple, Tim Cook, garantizó la independencia de los datos de los usuarios de sus dispositivos móviles y ordenadores, algo que había generado preocupación de acuerdo a los comentarios públicos sobre la alianza. En una llamada con accionistas a los que les contó los resultados, remarcó que los datos de Siri potenciado por Gemini se mantendrán dentro de lo que es la Apple Private Cloud, para mantener los estándares de privacidad.

NVidia va por China

Desde hace quince días Estados Unidos autorizó a NVidia a vender sus chips H200 a China de forma libre, aunque dejó ciertos requisitos de seguridad impuestos por la administración de Donald Trump. Antes de salir para Asia, los semiconductores deberán ser revisados de acuerdo a las nuevas reglas establecidas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

El CEO de NVidia, Jensen Huang, revolucionó Shangai tras su visita a un mercado de frutas.

Lo cierto es que estos chips no son la línea más avanzada de NVidia, como los Blackwell y Rubin, que todavía se encuentra en desarrollo. Esta decisión se ampara en las preocupaciones que generó en el Congreso la decisión, de cara a que China pudiera utilizar con fines bélicos la tecnología estadounidense. La línea de Huang, quien estuvo de paseo en Shangai como uno más, es no perder el mercado que se presenta y hacer que el gigante asiático sea dependiente de su tecnología.

Mientras tanto, de acuerdo a lo que informó la agencia Reuters, las empresas chinas ByteDance, Alibaba y Tencent fueron habilitadas por el Estado chino a adquirir más de 400.000 chips H200. Las firmas habían pedido más de 2 millones, pero NVidia no estaba en condiciones de proveerlos. Así fue como desde mediados de enero aceleró su producción a pedido del propio Huang.