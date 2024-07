Argentina es el país latino con el mejor manejo del inglés: ¿cuáles son las expresiones más usadas?

Argentina, reconocida por su pasión por el fútbol y el tango, ahora también se destaca por su dominio del idioma inglés, posicionándose como líder en este aspecto dentro de Latinoamérica. Este logro no solo refleja el compromiso del país con la educación y el multilingüismo, sino también su capacidad para adaptarse a un mundo cada vez más globalizado. En este contexto, el uso de expresiones en ese idioma se ha vuelto cada vez más habitual y, claro está, muy popular entre los argentinos, principalmente entre las generaciones más jóvenes que intercalan fluidamente estas expresiones en su lenguaje cotidiano.

Argentina, el país donde mejor se habla inglés

Sin ir más lejos, los resultados del Education First English Proficiency Index (EF EPI), empresa líder en intercambios estudiantiles, cursos de idiomas y programas de estudio en el extranjero, arrojaron que Argentina ha demostrado que tiene el promedio más alto de habilidades en inglés de América Latina, ubicándose en el puesto 25 de las 80 naciones estudiadas. De acuerdo con este ranking, un argentinos promedio está capacitado y puede realizar las siguientes tareas en inglés: participar en reuniones, comprender letras de canciones y escribir correos electrónicos profesionales sobre temas que les resultan conocidos.

Además del éxito en el dominio del inglés, Argentina también se destaca por la integración de anglicismos en el léxico diario de los jóvenes. Desde términos tecnológicos hasta expresiones de la cultura pop, los anglicismos se han adoptado con naturalidad, incorporándose en el discurso cotidiano de manera espontánea y creativa. Dicho esto, la "Generación Alfa" compuesta por aquellos nacidos a partir del año 2010, ha emergido como una fuerza cultural y social definida por su crianza en un entorno completamente digital que les permitió acceder con mucha más facilidad al idioma y adaptarse a la globalización cultural.

El término fue creado por el investigador social australiano Mark McCrindle, quien recurrió a la primera letra del alfabeto griego después de haber agotado los caracteres del alfabeto latino, este término se suma a otras categorizaciones generacionales como la Generación X (baby boomers), la Generación Y (millennials) y la Generación Z (centennials). Al respecto Esteban Touma, profesor de Babbel Live (plataforma online para aprender idiomas) afirma que "la comunicación de la Generación Alfa se basa en gran medida en plataformas digitales y redes sociales. Son expertos en emojis, memes y lenguaje digital".

Pero además, esta generación en Argentina tiene la particularidad de utilizar un gran número de expresiones en inglés en su lenguaje cotidiano. ¿Cuáles son las expresiones en inglés más usadas por la generación Alfa? Desde el lenguaje de las redes sociales hasta la jerga de la música y el entretenimiento, los jóvenes argentinos incorporaron estas palabras como parte integral de su comunicación. Anglicismos y acrónimos como "OHM! (oh my god)", "aesthetic", "troll", "GOAT (greatest of all time)", "OOTD (outfit of the day)", "Glow up", "POV (point of view)", "ref flag" y "cringe" son solo algunos ejemplos de esta jerga juvenil.

Esta tendencia lingüística entre los más jóvenes no solo evidencia su adaptabilidad a un mundo cada vez más interconectado, sino también su capacidad para fusionar influencias culturales de manera creativa y fluida. La incorporación de expresiones en inglés en el español no se percibe como una intrusión extranjera, sino como una manifestación de la diversidad lingüística y cultural de la sociedad contemporánea.