"Bolas Arriba": Argentina le gana la final del mundial a Brasil gracias a Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser

La plataforma Prime Video suma a su catálogo una de las apuestas más destacadas y graciosas del año Bolas Arriba (Balls Up), la nueva película dirigida por Peter Farrelly que combina humor irreverente, situaciones absurdas y un toque de acción que te van a llevar a las carcajadas sin lugar a dudas.

Desmedida, exagerada y cargada de humor al límite, esta comedia de acción sigue a Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser), dos ejecutivos de marketing que, en un intento desesperado impulsan una polémica campaña de patrocinio de preservativos con cobertura total (hasta los testículos) para la Copa del Mundo entres el país anfitrión Brasil y la selección de Argentina.

Bolas Arriba

Pero lo que comienza como una jugada publicitaria diferente se descontrola tras una noche de excesos en Brasil, desatando un escándalo internacional. A partir de ahí, deberán escapar de fanáticos enfurecidos, peligrosos criminales y funcionarios ambiciosos, en una carrera por salvar sus carreras y... sus vidas regalando momentos desopilantes.

Farrelly, reconocido por clásicos de la comedia como Loco por Mary y Tonto y Retonto vuelve a apostar por su sello característico: humor físico, diálogos filosos y personajes tan torpes como entrañables.

En Bolas Arriba, ese estilo se potencia gracias a la química entre Wahlberg quien aporta su habitual carisma y Hauser, que se consolida como uno de los actores más versátiles del género.

También forman parte del elenco Sacha Baron Cohen con un personaje que hace que hace que parezca irreconocible que por lo general interpreta a sus personajes cómicos. Por otro lado también forma parte del elenco la actriz del momento, de las que todos los portales hablan: Eva De Dominici, haciendo un papel muy sensual con acento portugués. Sin duda alguna Eva está dando pasos muy grandes y tal vez esparta próximamente en el mundo de DC, como la nueva Mujer Maravilla.

La película juega constantemente con el absurdo, apoyándose en situaciones límite que rozan lo inverosímil, pero que funcionan dentro de su propio universo narrativo. A esto se suma un ritmo ágil que mantiene al espectador enganchado desde el inicio, ideal para quienes buscan una propuesta liviana y entretenida.

Eva De Dominici en Bolas Arriba

En redes sociales, el estreno ya comenzó a generar conversación entre los usuarios, destacando principalmente el tono de la película que para algunos es muy machista y con chistes de los años '80 y '90 que atrasan, mientras que otros festejan que volvió el humor sin límite. Si bien no pretende reinventar el género, Bolas Arriba cumple con creces su objetivo: hacer reír y ofrecer una opción ideal para una noche de streaming sin demasiadas vueltas ni análisis.

A quien le guste el humor sin filtro y de las comedias que no se toman demasiado en serio, Bolas Arriba es una opción más que recomendable para sumar a la lista y desconectarse del mundo por un rato ilusionándose con volver a ganar la copa mundial.