Pixar también se equivoca: los errores ocultos en el nuevo tráiler de Toy Story 5

A menos de un mes para que Toy Story 5 se estrene en todos los cines del mundo, Disney y Pixar lanzaron el tráiler final de la esperada quinta entrega de una de sus sagas de animación más emblemáticas. Personajes tan queridos como Woody y Buzz regresarán muy pronto, y esta vez tendrán que enfrentarse ante el enemigo natural de los juguetes: los dispositivos electrónicos como las tablets y los teléfonos.

En el último adelanto antes de que la película llegue a los cines el próximo 19 de junio, Woody se reencuentra con Buzz, Jessie y el resto de sus antiguos amigos para salvar a Bonnie —la niña que ahora es dueña del grupo de juguetes desde que Andy se los regalara— de una amenaza muy particular: una tablet aparentemente inofensiva con forma de rana.

Toy Story 5 se estrena en cines el próximo 19 de junio

El aparato, llamado Lilypad, no tarda en mostrar su verdadera naturaleza: quiere acaparar la atención de la pequeña para convertirla en poco menos que un zombi adicto a su pantalla, tal y como ya ha pasado con el resto de sus amigos.

Si bien la trama parce interesante, hay algunos errores que para quienes no saben del tema pueden pasar desapercibidos, pero BigBang los vio. Aunque Pixar Animation Studios suele destacarse por su obsesión con los detalles, algunos pequeños fallos de continuidad y cambios entre escenas no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

Uno de los detalles más comentados tiene que ver con el sombrero de Woody. En un plano aparece perfectamente acomodado sobre su cabeza, pero segundos después cambia de posición y deja ver más parte superior del personaje, incluso mostrando el desgaste del juguete desde otro ángulo, pese a que prácticamente no hubo movimiento entre cortes.

Buzz Lightyear también quedó en el centro de las observaciones de los fans. En uno de los planos generales aparece ubicado detrás de Jessie, pero en el siguiente corte ya está junto a Woody sin que se vea ningún desplazamiento: un clásico fallo de continuidad que suele ocurrir en avances editados con distintas versiones de animación.

Algunos juguetes pequeños y bloques del piso cambian de lugar entre escenas consecutivas, algo habitual cuando los estudios utilizan renders de distintas etapas de producción para armar los tráilers.

La iluminación también llamó la atención. En ciertas tomas entra una luz cálida desde la ventana y apenas segundos después el cuarto tiene un tono mucho más frío, aunque aparentemente se trata de la misma secuencia temporal.

La Tablet será el enemigo de Woody y Buzz en Toy Story 5

Más allá de estos pequeños detalles visuales, hubo un aspecto narrativo que generó debate entre los seguidores de la saga: la reaparición de Woody junto al grupo. El final de Toy Story 4 mostraba al personaje alejándose definitivamente de Bonnie y de sus amigos, pero el nuevo avance lo muestra nuevamente integrado como si nada hubiera pasado, sin explicar todavía cómo ocurrió el reencuentro.

Lejos de afectar la expectativa por Toy Story 5, los detalles terminaron alimentando aún más la ansiedad de los fans, que volvieron a demostrar que cuando se trata de Pixar, ningún cuadro pasa desapercibido.