"El Teléfono Negro 2": el regreso del terror con Ethan Hawke y Scott Derrickson al frente

Cuatro años después del éxito de El Teléfono Negro, el terror vuelve a sonar. Scott Derrickson regresa a la dirección con El Teléfono Negro 2, una secuela va mucho más allá del suspenso psicológico para adentrarse de lleno en el terreno de lo sobrenatural y el gore.

La historia se sitúa en 1982, en Colorado, donde Finney y Gwen, los hermanos protagonistas de la primera entrega, intentan rehacer sus vidas tras los traumáticos eventos con el temido "Grabber". Sin embargo, los ecos del pasado no han desaparecido del todo. El teléfono negro vuelve a sonar, trayendo consigo visiones, voces y presencias imposibles de ignorar.

El Teléfono Negro 2

Esta vez, la conexión entre los vivos y los muertos se intensifica, y lo que parecía un simple objeto maldito se convierte en el centro de una fuerza oscura que amenaza con arrastrarlos nuevamente al horror.

La película cuenta con el regreso de Ethan Hawke en su papel más aterrador, interpretando una versión aún más perturbadora del Grabber. También vuelven Mason Thames y Madeleine McGraw, retomando los roles que los convirtieron en revelaciones del género. A ellos se suma el reconocido actor Demián Bichir, en un personaje que promete ser clave para el desarrollo del misterio.

Visualmente más ambiciosa y cargada de tensión con un escenario que se presta a el miedo con unos planos increíbles, El Teléfono Negro 2 busca expandir el universo de la original sin perder su esencia: una historia sobre el miedo, la memoria y las segundas oportunidades. Con una atmósfera opresiva y una narrativa que combina trauma, fantasmas y redención, esta secuela se posiciona como uno de los estrenos de terror más esperados del año.