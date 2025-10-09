"Todo Vale": el nuevo drama legal de Ryan Murphy llega a Disney+ con Kim Kardashian

Disney+ presentó el tráiler de Todo Vale, la nueva serie creada por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Feud), que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. La ficción debutará el 4 de noviembre exclusivamente en la plataforma, con tres episodios iniciales y nuevos capítulos cada martes dejando al espectador con las ganas de seguir viendo más y más.

La serie reúne a un elenco estelar encabezado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, junto a las multipremiadas Sarah Paulson y Glenn Close, elencazo que promete dar mucho drama.

Todo Vale

Un bufete que lo cambia todo: en Todo Vale, un grupo de abogadas especializadas en divorcios decide romper con el status y abandonar un estudio dominado por hombres para abrir su propio bufete.

Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, estas mujeres enfrentan separaciones mediáticas, secretos escandalosos y lealtades cambiantes, mientras redefinen las reglas del amor, el poder y la justicia, más empoderadas que nunca.

El proyecto lleva la impronta inconfundible de Ryan Murphy, quien además de escribir y producir, dirige varios episodios. Lo acompañan Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine como productores ejecutivos. También forman parte del equipo Kris Jenner, Anthony Hemingway, Alexis Martin Woodall y Scott Robertson.

Con este estreno, Disney+ introduce oficialmente la marca Hulu como su nuevo espacio global de Entretenimiento General, reemplazando a Star. Todo Vale se suma así a títulos reconocidos como Only Murders in the Building y Shōgun de FX, ahora disponibles bajo la misma sección.