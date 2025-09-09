Explota PlayStation Store: estos son los juegos de acción y aventuras más descargados en agosto

Con el 2025 entrando en su recta final, los jugadores de PlayStation siguen mostrando sus preferencias con descargas que mezclan acción, aventuras y mundos abiertos y locuras de otro mundo. Agosto no fue la excepción, y los rankings de PlayStation Store dejaron títulos clásicos y nuevos en lo más alto del ranking demostrando supremacía.

En PlayStation 5, el primer lugar fue para Grand Theft Auto V, que continúa firme como uno de los favoritos por su mundo cargado de acción. Detrás se ubicó Gears of War: Reloaded, que volvió a poner a Marcus Fenix en el centro de la batalla contra las hordas de Locust. El tercer lugar quedó en manos de Minecraft, con su infinito universo de creación que nunca pierde vigencia y siempre termina siendo el favorito de los más chiquitos de la casa.

La PlayStation 4 también tuvo su propia batalla en descargas, y en lo más alto apareció Red Dead Redemption 2, seguido de clásicos que mantienen viva la pasión gamer como Mortal Kombat X ys sus fatalitys, Batman: Arkham Knight con su gótica increíble y GTA V con su jugabilidad que todos aman.

PlayStation

En el terreno de la realidad virtual, la experiencia más elegida en PS VR2 fue Creed: Rise to Glory - Championship Edition, que sumergió a los jugadores en el ring con una intensidad única. Otros títulos como Among Us 3D: VR y Beat Saber también tuvieron un gran desempeño.

Por último, en la categoría de juegos free-to-play, la cima fue para Roblox, que sigue expandiendo su comunidad sin límites. Fortnite, Call of Duty: Warzone y Rocket League completaron los primeros puestos en este segmento cada vez más competitivo.

PlayStation

Agosto dejó en claro que la comunidad gamer busca experiencias variadas, desde mundos abiertos hasta combates intensos y propuestas multijugador.

Cabe destacar que ya están disponibles desde el 2 de septiembre los juegos mensuales en PlayStation Plus: Psychonauts 2, Stardew Valley, Viewfinder, los cuales se pueden descargar de manera gratuita teniendo la suscripción plus.