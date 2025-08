Harry Potter, Spiderman y Star Wars: PlayStation Plus cumple 15 años y lo celebra con 15 juegos imprescindibles para disfrutar al máximo

Hace ya 15 años que PlayStation Plus forma parte del universo gamer, y en este tiempo evolucionó de manera impresionante. Lo que comenzó como un beneficio opcional, hoy es una plataforma clave que ofrece centenares de juegos, acceso online y experiencias exclusivas que los jugadores agradecen con entusiasmo. En este aniversario, el servicio rinde homenaje a su recorrido destacando 15 grandes videojuegos que podés disfrutar ahora mismo si sos suscriptor. Se trata de títulos de alto nivel de producción: tanques que demuestran la calidad del catálogo actual. Más que un simple pase a partidas multijugador, PS Plus se convirtió en un ecosistema completo de entretenimiento, con propuestas para todos los gustos. Y estos 15 juegos lo prueban: desde acción frenética hasta aventuras épicas, todos incluidos sin costo adicional dentro del servicio.

Los 15 juegos para celebrar

Cyberpunk 2077

Recién llegado al catálogo, este RPG de acción desarrollado por CD Projekt RED transcurre en la megalópolis futurista de Night City. Te ponés en la piel de un mercenario o mercenaria para descubrir un misterio vinculado a un chip... que está dentro tuyo.

Days Gone

Un juego de aventura y mundo abierto, ambientado dos años después de una devastadora pandemia. Jugás como Deacon St. John, un cazarrecompensas que recorre caminos desolados luchando por sobrevivir... y encontrarle sentido a su existencia.

DEATH STRANDING

Con su segunda parte en camino, la primera entrega está disponible en dos versiones: estándar y Director's Cut. Esta última ofrece nuevas áreas, misiones, armas, vehículos, mejoras gráficas, retroalimentación háptica y combate mejorado.

DOOM (2016)

El clásico renacido como shooter moderno. Demonios despiadados, armas descomunales y una jugabilidad ágil y brutal en una campaña intensa o modos multijugador.

DOOM Eternal

La secuela lleva todo más lejos: dimensiones cruzadas, hordas demoníacas, y vos como el Slayer, enfrentando el apocalipsis con furia y estrategia.

Ghost of Tsushima: Director's Cut

En plena invasión mongola a Japón, Jin Sakai lucha por el honor de su familia y la paz de su pueblo. Una joya de Sucker Punch, ideal para prepararse para Ghost of Yōtei, que llega el 2 de octubre.

God of War y God of War Ragnarök

El renacer de Kratos en tierras nórdicas. Dos entregas brillantes incluidas en PS Plus Extra y Deluxe, donde el Dios de la Guerra enfrenta monstruos... y la paternidad.

Hogwarts Legacy

Ambientado en el universo de Harry Potter, este juego te invita a crear tu propio mago y vivir una aventura mágica entre criaturas fantásticas, hechizos, pociones y misterios.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Miles intenta adaptarse a su nueva vida mientras asume el legado de Peter Parker. Pero un conflicto brutal lo obliga a convertirse en su propio Spider-Man.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte

Ayudá al icónico dúo a impedir que un emperador robótico conquiste el multiverso. Con gráficos impresionantes y la incorporación de Rivet, otra lombax de otro universo.

Returnal

Tras estrellarse en un planeta cambiante, Selene revive una y otra vez. Cada muerte es un nuevo comienzo en este título que mezcla acción intensa y ciencia ficción psicológica.

STAR WARS Jedi: Survivor

Cinco años después de Jedi: Fallen Order, Cal Kestis continúa su lucha contra el Imperio, rodeado de nuevas amenazas en un universo cada vez más oscuro.

The Last of Us™ Part I

El juego que inspiró la serie de HBO. Joel y Ellie cruzan un país devastado por la infección y la violencia, en una historia dura, emotiva y magistralmente contada.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Controlás a Geralt de Rivia en un mundo abierto repleto de monstruos, guerras y decisiones morales. Buscás a Ciri, la niña de la profecía. Un clásico imprescindible.

UNCHARTED 4: A Thief's End

Nathan Drake y su hermano Sam buscan el tesoro del capitán Avery en una aventura cinematográfica que recorre junglas, ciudades perdidas y misterios piratas.

Si algo quedó claro en estos 15 años, es que PlayStation Plus llegó para quedarse. Lo que empezó como un "plus", hoy es parte del corazón gamer de PlayStation. Y si todavía no te suscribiste... ¿qué estás esperando?