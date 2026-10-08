Hollywood acaba de protagonizar uno de esos giros de guion que parecen sacados directamente de una película, ya que Paramount Skydance concretó la adquisición de Warner Bros Discovery en una operación valuada en unos aproximados 110.000 millones de dólares. El resultado es el nacimiento de un nuevo gigante del entretenimiento que reúne bajo un mismo techo algunas de las franquicias más importantes de la historia del cine y la televisión.

Digamos que ahora Batman, Superman, Harry Potter, Misión: Imposible, Top Gun, Star Trek, Barbie y Bob Esponja, entre otros, ahora forman parte del mismo enorme universo empresarial; sin embargo, la duda o pregunta por parte de la gente no tiene que ver tanto con el dinero, sino con qué va a pasar con las producciones que vamos a ver en los próximos años.

Hollywood cambió para siempre: qué pasará ahora con Batman, Harry Potter y las grandes franquicias

Dos potencias gigantes de Hollywood se unen para cambiar por completo el mapa de la industria del cine y el entretenimiento, ya que por un lado está Paramount, responsable de franquicias como Misión: Imposible,Top Gun, Transformers y Star Trek. Por el otro, Warner Bros. aporta un catálogo todavía más gigantesco, con DC, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Barbie, Dune y una enorme cantidad de clásicos que los fanáticos resaltan a la hora de ir al cine o ver en las plataformas de streaming, dando como resultado una compañía con una cantidad de propiedades intelectuales capaces de llenar durante años las salas de cine y las plataformas de streaming.

Lo que muchos se preguntan hoy es: ¿vamos a ver crossovers imposibles?, quizás en la inmediato no, pero Hollywood ya demostró que cuando existen grandes franquicias bajo un mismo techo, la tentación de cruzarlas, reinventarlas o explotarlas de nuevas maneras puede ser enorme; la diferencia es que esta vez estamos hablando de un catálogo descomunal e impensable.

Paramount Skydance concretó la adquisición de Warner Bros Discovery

No hay dudas de que la nueva compañía también apuesta a aumentar considerablemente su producción cinematográfica y ahí aparece el verdadero desafío: los espectadores no están visitando las salas de cine como antes de la pandemia, y tener algunas de las franquicias más famosas del mundo no significa automáticamente que vayan a hacer mejores películas que lleven a los espectadores al cine sin dudarlo.

El gran temor de muchos fanáticos es que Hollywood siga apostando cada vez más por franquicias conocidas, secuelas, spin-offs y nuevas versiones en lugar de arriesgarse con historias originales.

Paramount Skydance concretó la adquisición de Warner Bros Discovery

El futuro del cine acaba de cambiar, pero la adquisición también puede modificar la batalla entre las grandes plataformas de streaming y acercar todavía más los contenidos de Paramount y HBO Max.

Pero para los amantes del cine hay una cuestión mucho más interesante y una pregunta que es inevitable: ¿qué películas saldrán de este nuevo Hollywood? Porque cuando dos gigantes se fusionan, las consecuencias no se ven solamente en los balances, también pueden terminar apareciendo en la pantalla grande.

David Ellison, director ejecutivo de Skydance Media

Por ahora, Batman sigue siendo Batman, Ethan Hunt sigue corriendo como si tuviera 20 años y Harry Potter continúa en Hogwarts sin embargo todos ellos acaban de entrar en el mismo tablero. Y si algo nos enseñó Hollywood, es que cuando hay tantas franquicias juntas, el próximo gran crossover puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos.