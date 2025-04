Instagram se pasó tres pueblos y le salió mal: qué son las "notas de ubicación" que ponen en peligro a todos

En el transcurso de la noche del martes 8 de abril y las primeras horas del miércoles 9, Instagram lanzó una nueva función denominada "Notas de Ubicación", que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con ciertos seguidores. Esto no sólo revolucionó a los más jóvenes que ya decidieron probarlas, sino que indignó a otros usuarios que prefieren mantener cierta información en privado.

Esta nueva función se integra en el "Mapa" ubicado en la parte superior de la bandeja de entrada de mensajes, junto a las conocidas "Notas". Se trata de un mecanismo virtual que permite ver la ubicación de contactos en tiempo real, similar a lo que ofrece Snapchat. Aunque todavía es una novedad y muchos no saben exactamente cómo funciona, ya despertó opiniones cruzadas.

Instagram se actualizó y agregó un "Mapa" a su aplicación

¿Cómo funciona?

Para utilizar las "Notas de Ubicación", es necesario que los servicios de ubicación del celular estén habilitados.

Una vez activados, se puede compartir la ubicación de cada usuario con los seguidores propios seguido o también con la lista de "mejores amigos".

El usuario puede elegir con quién compartir su ubicación en tiempo real

Los seguidores seleccionados podrán ver la ubicación exacta en el mapa de la aplicación. Además, se puede añadir una nota o emoji a la ubicación compartida. Desde la Instagram detallaron tres funciones clave:

Permite ver quién está cerca de tu ubicación actual

Se puede configurar para compartir la localización sólo con contactos de confianza

Es posible elegir en qué momento compartir esa información

Además, la ubicación se actualiza automáticamente cada vez que se abre la app, pero si no se accede durante 24 horas, el dato desaparece. Para poder usarla, es indispensable otorgar permisos de geolocalización a Instagram desde los ajustes del celular. Si no se hace, la función seguirá visible, pero no estará operativa.

¿Cómo desactivar la función?

La función no fue bien recibida, ya que hay quienes creen que es una actualización invasiva y peligrosa. Por esta razón, se puede desactivar siguiendo los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de Instagram y dirigir a la sección de mensajes directos Tocar el ícono de "Mapa" en la parte superior de la bandeja de entrada Presionar el ícono de engranaje para acceder a la configuración Activa el "Modo Invisible" o selecciona "Ocultar tu Ubicación" Pulsa "Actualizar" para guardar los cambios

Fuerte critica ante la actualización "Mapa" de Instagram