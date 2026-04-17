"La posesión de la momia": incómoda, terrorífica y perturbadora, pero muy efectiva

El cine de terror suma una nueva propuesta potente con La Posesión de la Momia, la película dirigida por Lee Cronin que llegó a los cines para dar un nuevo enfoque a uno de los mitos clásicos del género. Esta vez, la historia deja de lado la aventura para sumergirse de lleno en un relato oscuro, incómodo y profundamente perturbador que sin dudas dejará al público en shock con muchas de las escenas planteadas en la película.

Protagonizada por Jack Reynor y Laia Costa, la trama sigue a unos padres que enfrentan una situación inexplicable cuando su hija desaparecida aparece 8 años después, trayendo consigo una entidad malévola. Lo que en principio parece un milagro pronto revela su lado más aterrador: algo antiguo y maligno volvió con ella , desatando una presencia imposible de controlar.

La Posesión de la Momia

Con este enfoque, la película apuesta por un terror más íntimo, psicodélico, gore, cruel y sin un solo minuto de respiro, donde la amenaza no solo está en lo sobrenatural, sino también en el impacto emocional que atraviesa a los personajes. Cronin construye una atmósfera opresiva, cargada de tensión constante, donde el horror se filtra en lo cotidiano y convierte el hogar en un lugar peligroso poniendo a toda una familia en peligro y no dándole respiro a los espectadores.

Visualmente, la producción se inclina hacia lo grotesco y lo inquietante, con una estética que mezcla lo ritual con lo corporal. Lejos de los sustos fáciles por subida de volumen, la propuesta se apoya en una incomodidad creciente que acompaña al espectador durante toda la película.

La Posesión de la Momia

La Posesión de la Momia logra así diferenciarse de versiones anteriores del mito, apostando por una narrativa más cruda, moderna, aunque con tintes de El Exorcista; el resultado es una película intensa, que no busca solo asustar, sino dejar una huella incómoda y persistente. A quien le guste el terror y el horror corporal La Posesión de la Momia es una opción más que recomendable para ir al cine este fin de semana.