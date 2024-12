Los Simuladores en pausa: la película atrapada entre la crisis de Paramount y el "estancamiento" de las plataformas

Desde que se anunció en 2022 el regreso de Los Simuladores en formato cinematográfico, los fanáticos no hicieron más que contar los días para volver a ver a los icónicos Santos, Ravenna, Lampone y Medina en acción. Sin embargo, lo que parecía una promesa inquebrantable se transformó en una espera eterna: la película, prevista inicialmente para estrenarse en 2025, enfrenta un futuro incierto en medio de un contexto político y cultural turbulento.

Federico D'Elía, quien interpretó a Mario Santos en la legendaria serie, habló sobre el estancamiento del proyecto. Según explicó, la productora Paramount, con quien firmaron un contrato para la producción, enfrenta una crisis generalizada en el sector de las plataformas. "Estamos esperando a ver qué nos responden, pero si no pueden hacerla, queremos que nos devuelvan los derechos para buscar alternativas", afirmó con visible frustración en diálogo con radio 10.

A esta situación se suma el impacto directo de las políticas culturales del gobierno de Javier Milei, cuya administración implementó severos ajustes que afectaron de lleno a instituciones como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El cierre de áreas clave y la reestructuración de su financiamiento dejaron a muchas producciones en el limbo. "Los simuladores es nuestro. Los simuladores, el formato, es de nosotros. Nosotros lo que hicimos fue firmar un contrato con Paramount para que produzca la película. Y dentro de ese contrato hay un montón de cosas que se arreglan", detalló el actor a la hora de hablar del regreso de la ficción.

Dentro del contrato, según explicó D'Elía, existen términos "lógicos que tienen que ver con, no solamente van a explotar la película, sino que a partir de lo que suceda con todo eso, hay unos años donde Paramount está asociado con nosotros, siempre que nosotros querramos hacer cosas, no por supuesto". "Pero esta es la realidad. Hoy por hoy estamos parados por eso. Hoy por hoy estamos parados porque las plataformas se están reestructurando y no tenemos la plata para hacerla. La verdad es que me encantaría que no tengamos que salir. Ahí nació los simuladores. Paramount es Telefe, acá en la Argentina. Nosotros hicimos los simuladores ahí", explicó.

Y sumó: "Por eso nos parecía lógico hacerlo ahí con ellos. Estaba hasta en un contrato viejo, el primer contrato que firmamos decía que la primera opción siempre lo iba a tener Paramount. O sea, hay algo ahí que va de la mano que me gustaría que sea. Ahora, si esto se paraliza, obviamente quiero que me devuelvan todos los derechos, todo lo que yo firmé, todo lo que tengo para tratar de hacerlo de alguna manera. ¿Qué dice Damián (Szifron)? Lo mismo. Nosotros pensamos todos lo mismo, parecido. Y estamos peleando y luchando para que se pueda hacer como lo planeamos, con Paramount. Pero no depende de nosotros, depende de ellos".

Habrá que esperar para ver el regreso de Mario Santos (D'Elia), Emilio Ravenna (Peretti), Pablo Lamponne (Fiore) y Gabriel Medina (Seefeld)

De esta manera, el actor explicó que están "esperando" a ver qué responden desde la plataforma dueña de los derechos para actuar en consecuencia. "¿En qué tiempo se va a hacer? ¿Si es que no se hace ahora? ¿No la podemos hacer de verdad? ¿Cuál es la situación? Todavía no tenemos esa claridad como para poder decirte, es así. Yo creo que si no la pueden hacer, no la van a dar y van a decir, ´chicos, tomen, acá está, hagan lo que quieran´", cerró.

El estreno de la película estaba previsto para 2024

En agosto de este año, Diego Peretti, el entrañable Emilio Ravenna, había sido contundente al hablar de la película de Los Simuladores: "La política cultural está caótica, y eso afectó directamente la producción de la película. Es un proyecto caro que creo que se va a hacer, pero no en los tiempos que imaginábamos. Esto hizo que, sumado a cierta crisis que hay en las plataformas, una suerte de estancamiento, la producción de la película comience a resquebrajarse", había explicado el actor y sentenció: "Es una película cara, que creo que se va a hacer. Pero la promesa que habíamos hecho de filmar en el 2024 y estrenar en 2025 no la vamos a poder cumplir".