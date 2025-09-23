"Número desconocido, un escándalo de ciberacoso escolar": el documental que sacude a Netflix y a los adolescentes

El nuevo documental de Netflix, Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar, no solo está entre los estrenos más comentados del año, sino que también expone una de las historias más perturbadoras de los últimos tiempos.

La producción, dirigida por Skye Borgman y estrenada el 29 de agosto, sigue el caso real ocurrido en una secundaria de Michigan, Estados Unidos. Todo comenzó en 2020, cuando dos adolescentes, Lauryn Licari y Owen McKenny, empezaron a recibir mensajes anónimos desde un número desconocido.

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar

Lo que al inicio parecía un simple juego de adolescentes, se transformó en una pesadilla de acoso digital: insultos, amenazas y hasta información personal filtrada. La tensión creció en la escuela: las sospechas cayeron sobre compañeros, se sembraron rumores y hasta hubo intervención de las autoridades. Sin embargo, la gran revelación dejó a todos sin aliento, la responsable de los mensajes era nada más y nada menos que... No te vamos a spoilear.

El giro, tan impactante como doloroso, expone las grietas en la confianza familiar y abre un debate urgente sobre los peligros del anonimato digital y el papel de los adultos en la vida online de los adolescentes.

Con testimonios, material inédito y una narración que no da respiro, Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar, es un documental que incomoda, sorprende y obliga a reflexionar. Disponible ahora en Netflix, es una de esas historias que parecen sacadas de una ficción... pero que son demasiado reales.