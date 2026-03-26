"Pensamiento Lateral": el thriller psicológico con Itziar Ituño llega a los cines argentinos

Los cines de todo el país ya tienen en su cartelera una de las apuestas más intensas del cine nacional: Pensamiento Lateral, la ópera prima dirigida por Mariano Hueter, que combina tensión, drama psicológico y una narrativa cargada de riesgo con una actuación de otro planeta de la gran Itziar Ituño reconocida mundialmente por su papel en La Casa de Papel, llega acompañada de un elenco sólido que incluye a César Bordón (Luis Miguel: la serie), Mauricio Paniagua (Monzón) y la participación especial de Alberto Ammann (Atrapados, Narcos), el cual hace un papel brillante.

La trama se centra en Julia, una psicóloga que queda atrapada en un secuestro extorsivo y se ve forzada a poner a prueba al máximo sus capacidades. En medio de una tensión constante y un desafiante juego mental, deberá recurrir a todos sus conocimientos para salir con vida, en una historia que se adentra en los aspectos más profundos y perturbadores de la mente humana.

Pensamiento Lateral

Antes de su estreno comercial, la película tuvo un destacado recorrido internacional. Fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Moscú, donde obtuvo el Gran Premio de la Crítica, y también en el Festival Internacional de Montreal además de recibir una mención de honor. Cabe recordar que también tuvo su primera proyección en Argentina durante la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata siendo aplaudida al término de su función.

Lo más impresionante de esta obra es el talento argentino: Mariano Hueter el director, se estrena Pensamiento Lateral es la primera película que dirige, sin embargo el aclamado director ya dirigió series exitosas como Yiya o El Mundo de Mateo.

Hueter fue distinguido con importantes reconocimientos, entre ellos el Premio PRODU a Mejor Director Iberoamericano, el Premio DAC a su trayectoria y la prestigiosa Luna de Valencia (España), además de otros galardones internacionales. Luego de dirigir exitosas series para plataformas globales, el realizador argentino da el salto al cine con un debut que despierta gran expectativa en el circuito internacional.

Sin lugar a dudas el talento no solo se queda en la película y series, ya que Mariano también es cantante y hace días estrenó su nueva canción No Existe la Primavera con más de 67K de visualizaciones en un video dirigido por él mismo.

Pensamiento Lateral

Con su llegada a las salas, Pensamiento Lateral se perfila como una de las propuestas más interesantes del cine argentino en lo que va del año, ideal para quienes buscan una experiencia intensa, reflexiva, cargada de suspenso.