"Robot salvaje", inspiradora, tierna y extraordinaria: top 3 de las mejores de DreamWorks

"Robot Salvaje" llegó finalmente a la cartelera nacional después de su gran éxito en la taquilla estadounidense. La nueva película de DreamWorks es una adaptación de la aclamada serie de libros del escritor Peter Brown.

La compañía contrató a Chris Sanders, el famoso director de obras más que populares como "Lilo & Stitch", "Cómo entrenar a tu dragón" o "Los Croods".

"Robot Salvaje"

No hay dudas de que la película es hermosa y cala en el sentimiento más puro y profundo, donde un robot tiene que sobrevivir en una isla desierta donde no hay humanos; allí sólo hay animales con los que tiene que aprender a convivir.

Roz está programada para ayudar a los humanos en todo tipo de tareas, pero allí debe relacionarse con la fauna loca. Tanto así que se convertirá en la madre adoptiva de un pequeño ganso al que ha dejado sin familia... pero esto es solo el comienzo de una historia que está llena de moralejas y muchísimo corazón que te va a emocionar hasta las lágrimas.

Está demás decir que "Robot Salvaje" es clara competidora para el Oscar a Mejor Película de animación.

Está demás decir que "Robot Salvaje" es clara competidora para el Oscar a Mejor Película de animación.

"Gato con botas: el último deseo", mirala en Max

Sinopsis . El último deseo sigue las nuevas andanzas del temerario y valiente felino. En esta ocasión, el campestre personaje descubrirá el precio de su pasión por el peligro y el no tenerle miedo a la muerte. Gato ya ha consumido ocho de sus nuevas vidas, pero él ya ha perdido la cuenta por el camino. Para tratar de recuperar todas las vidas que ha perdido, deberá lanzarse a la mayor aventura que jamás ha vivido hasta el momento.

"Cómo entrenar a tu dragón", buscala en Netflix

Sinopsis . Hipo es un adolescente vikingo que no encaja con el estereotipo de su pueblo de rudos cazadores de dragones: no sabe lanzar un hacha, no sabe usar una espada y es demasiado pequeño y flacucho para luchar. Sin embargo, empeñado en hacerse valer, sale en busca de su primer dragón... pero lo que encuentra no se parece en nada a las historias que ha oído durante toda su vida acerca de esos "terribles monstruos". Conocerá a Desdentao, un ejemplar de los legendarios Furia Nocturna, una raza que se creía extinta. Después de dispararle se dará cuenta de que los dragones no son las bestias asesinas que él creía e iniciará una relación de amistad con el dragón que pretendía cazar en un principio.

"Shrek", disfrutala en Max y Prime video

Sinopsis . Shrek, un ogro verde, cínico, malicioso y con mal humor permanente, vive en una ciénaga que parece ser un remanso de paz. Una mañana, mientras se asea, descubre a unas criaturas irritantes que han ocupado su ciénaga, lo que le incomoda bastante, por lo que decidirá acabar con esa perturbación cuanto antes. El malhumorado ogro verde toma la decisión de desplazarse hasta el castillo del señor Lord Farquaad, responsable directo de la llegada de los seres a la ciénaga de Shrek. Lord Farquaad se quiere casar con la princesa Fiona, que es prisionera de un abominable dragón que custodia la torre en la que se encuentra encerrada.

