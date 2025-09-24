"Marvel Zombies": más sangriento que nunca, el apocalipsis llegó a Disney+

La espera terminó. Marvel Zombies ya está disponible en Disney+ y los fans del MCU pudieron conocer al fin la serie más oscura y sangrienta del estudio. Con apenas cuatro episodios, la producción animada se presenta como un festín de acción, horror y gore, alejándose del tono habitual de Marvel.

La historia retoma lo visto en What If...? y sumerge al espectador en un universo devastado por un virus que convierte a héroes y villanos en zombis con todos sus poderes intactos. Desde el primer capítulo, la serie sorprende por su brutalidad visual y su atmósfera apocalíptica.

Marvel Zombies

Entre los protagonistas se destacan Kamala Khan, Kate Bishop, Shang-Chi, Yelena Belova y Red Guardian, quienes lideran la resistencia contra versiones zombificadas de figuras emblemáticas como Scarlet Witch y Capitán América.

Uno de los guiños más comentados es la aparición de Blade Knight, un nuevo personaje híbrido que combina a Blade y Moon Knight, pensado especialmente para esta historia. Su irrupción en la trama agrega frescura y potencia a un relato que no da respiro.

Marvel Zombies

El estreno confirma lo que muchos esperaban: Marvel Zombies no es una serie para todos los públicos. Es cruda, intensa y está dirigida claramente a los fanáticos del terror y el cómic original, que ven cómo por primera vez el MCU se anima a cruzar los límites del género superheroico.

Con episodios que se lanzarán semanalmente hasta octubre, el viaje recién comienza. Y todo indica que los próximos capítulos irán elevando aún más la tensión y la oscuridad de esta historia que ya dio un primer mordisco con fuerza y promete ser una de las sorpresas del año sin lugar a dudas. Marvel sigue apostando a formatos nuevos con tintes diferentes logrando que la audiencia siga apostando a la marca.