Adorni y los US$ 65.000 en negro: declaró el hijo de una de las jubiladas y reveló pagos "por afuera" de la escritura

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un elemento explosivo en las últimas horas. El testimonio de Pablo Martín Feijoo, desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que participó en la venta de un departamento en Caballito, introdujo en el expediente una pieza incómoda: un pago adicional de 65.000 dólares acordado "por afuera" de la escritura.

De acuerdo con fuentes judiciales, Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito a Adorni y le financió más del 85% del pago, declaró que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación. Feijoo ratificó ante el fiscal Gerardo Pollicita que ese monto correspondía a las refacciones realizadas en el inmueble de la calle Miró al 500.

Según su versión, él mismo afrontó los costos y acordó recuperarlos más adelante, cuando el funcionario pudiera vender otra propiedad. "No me gusta perder plata", sintetizó el testigo, dejando al descubierto la lógica de una operación que, lejos de ajustarse a los carriles formales, parece haberse sostenido sobre acuerdos paralelos. La reconstrucción del caso muestra una secuencia difícil de encuadrar dentro de parámetros habituales del mercado inmobiliario.

La jubilada Beatriz Viegas y su hijo, Pablo Martín Feijoo

El departamento había sido adquirido en mayo de 2025 por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en 200.000 dólares. La intención, según los propios protagonistas, era reacondicionarlo y venderlo con ganancia. De hecho, el inmueble llegó a ofrecerse en valores cercanos a los 345.000 dólares. Sin embargo, la operación tomó otro rumbo cuando apareció Adorni. El precio final se fijó en 230.000 dólares, muy por debajo de las estimaciones previas, y con condiciones de financiamiento inusuales: el funcionario pagó apenas 30.000 dólares al momento de la compra y el resto -más del 85%- fue financiado a un año, sin intereses.

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declararon en Comodoro Py

De hecho, fuentes del caso advierten que el 22 de octubre de 2025, Feijoo visitó a Adorni en Casa Rosada. Aquel día se habría acordado el precio final por el departamento de Caballito: 230.000 dólares. "El ministro coordinador pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses", detalló Infobae. Ese esquema, que ya generaba interrogantes, ahora se ve agravado por la existencia de un compromiso adicional no registrado.

La fiscalía no centra su atención en la rentabilidad del negocio sino en otro punto: si el nivel de vida y las operaciones del jefe de Gabinete son compatibles con sus ingresos declarados. En ese marco, el testimonio de Feijoo no solo aporta datos técnicos sino que también deja al descubierto el entramado de relaciones personales que rodearon la operación. Ambas partes, según consta en la causa, compartían vínculos previos que habrían facilitado las condiciones excepcionales del acuerdo.

El expediente también revela que la deuda no estaría saldada. Según las fuentes, Adorni aún no habría abonado los 65.000 dólares correspondientes a las refacciones. A esto se suman otros compromisos financieros: en noviembre deberá devolver los 200.000 dólares financiados por las jubiladas, y también enfrenta un préstamo adicional de 70.000 dólares con interés, otorgado por dos integrantes de la Policía. En paralelo, la Justicia avanza con nuevas medidas para reconstruir el circuito del dinero.

El jefe de Gabinete sumó un departamento en Caballito

La declaración de Leandro Miano, vinculado a la otra propietaria, ya tiene fecha, al igual que la del contratista que intervino en reformas de otra propiedad del funcionario. También se incorporarán pruebas documentales y pericias sobre los gastos realizados.