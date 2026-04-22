"Hay captura de todo": Catalina Gorostidi lanzó un bombazo sobre Rodrigo De Paul y sacudió al "mundo Tini"

El mundo del espectáculo y el fútbol volvieron a cruzarse en una escena tan inesperada como explosiva. Esta vez, la encargada de encender la mecha fue Catalina Gorostidi, quien no dudó en apuntar directamente contra Rodrigo De Paul y sembrar dudas sobre su comportamiento fuera de la cancha. Todo ocurrió en vivo, durante el ciclo All Access, cuando la mediática dejó caer una frase que rápidamente se transformó en tendencia: "De Paul que deje de mandar mensajitos...".

Lejos de tratarse de un comentario al pasar, Gorostidi redobló la apuesta cuando fue consultada por sus compañeros. "Todos en el mundo del espectáculo lo sabe que la gente de la Selección manda mensajes por Instagram a las demás", lanzó sin filtro, ampliando el alcance de su denuncia y generando incomodidad en el estudio. Pero lo más fuerte estaba por venir. Sin titubeos, decidió involucrar directamente a Tini, actual pareja del jugador, y traer al presente una vieja historia mediática: "Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos, y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas".

La frase cayó como una bomba. Más aún cuando aseguró tener pruebas: "Te lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía le mandó. Así que, De Paul, ojo. Hay captura de todo. Dejemos de cuidar a la gente. Basta de infidelidad, porque a Yatra se lo defenestró. Te amo, Tini, te amo". El estudio quedó en silencio por unos segundos. Ni siquiera las dudas de sus compañeros lograron frenar el impulso de Gorostidi, que se mostró convencida de lo que decía. "No me jodan porque sé todo y lo sé de buena fuente. A vos también te lo digo, Messi", disparó, aunque luego aclaró: "A mí no me mandó, eh".

Lionel Messi y Rodrigo de Paul

El momento fue tan incómodo como irresistible para la lógica del espectáculo. El propio conductor intentó bajar el tono, sugiriendo que hablara "en potencial" para evitar problemas legales, pero la frase ya estaba instalada: "De Paul le habría mandado a una ex GH mensajes por Instagram y esa ex GH le clavó el visto". En cuestión de minutos, el clip se viralizó y las redes sociales hicieron lo suyo. Entre quienes tomaron la versión como un "bombazo" y quienes la pusieron en duda, el nombre de De Paul volvió a quedar en el centro de la escena, no por su rendimiento deportivo, sino por su vida privada. Por ahora, ni el futbolista ni su entorno salieron a responder. Tampoco lo hizo Tini, que quedó inesperadamente involucrada en una historia que mezcla pasado, presente y rumores difíciles de comprobar.