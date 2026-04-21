Actrices en pie de guerra contra el ajuste en discapacidad: "Lugones trabaja para una prepaga y llegó para liquidar el sistema"

La avanzada del Gobierno sobre el sistema de discapacidad sumó un nuevo capítulo de rechazo público, esta vez desde el mundo artístico. Las actrices Lola Berthet y Valentina Bassi utilizaron sus redes sociales para expresar su indignación frente al proyecto enviado al Senado por la gestión de Javier Milei, que propone modificar la ley de emergencia en discapacidad y reconfigurar de manera profunda el acceso a pensiones y prestaciones. El eje del conflicto es la iniciativa, firmada por el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que plantea volver al criterio de invalidez laboral -dejando afuera a quienes pueden trabajar parcialmente-, eliminar la compatibilidad entre empleo y pensión y desregular el sistema de prestaciones mediante la eliminación del nomenclador único.

En ese contexto, Berthet fue una de las primeras en reaccionar. Con un mensaje cargado de enojo, advirtió: "Hola, estoy haciendo este video, la verdad que la bronca ya me está superando y el enojo. Me acabo de enterar que el ministro Lugones mandó al senado un proyecto para modificar la ley de emergencia en discapacidad, votada cinco veces por el Congreso, cinco veces. ¿Qué proponen modificar? Las pensiones, que sean por invalidez como antes, y no por persona con discapacidad, como dice la convención. ¿Qué quieren modificar? El nomenclador. Que habíamos conseguido un pequeño aumento por IPC, ahora lo quieren evaluar cada tres meses".

Visiblemente molesta, Lola -que es madre de un hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista)- remarcó: "En realidad, lo quieren eliminar, que cada obra social y cada prepaga hagan lo que quieran. Terminen de meterse con las personas con discapacidad. Es muy importante que este miércoles a las 11 estemos todos en el Ministerio de Salud.Y basta, déjense de joder y de molestar a las personas con discapacidad". La actriz no sólo cuestionó el contenido de la reforma, sino también el trasfondo político de una discusión que el oficialismo ya había perdido meses atrás en el Congreso y que ahora vuelve a escena en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

Por su parte, Bassi redobló la apuesta con una serie de intervenciones públicas que combinaron crítica política, denuncia y convocatoria a la movilización. En uno de sus videos, disparó contra el nombre mismo del proyecto: "Contra el fraude en las pensiones, se llama el proyecto de ley que mandaron para modificar la ley de emergencia en discapacidad. O sea, culpabilizando a las personas con discapacidad y a sus familias, a nosotros. Nosotros somos los que hacemos el fraude, no ellos. Yo no entiendo con qué cara se animan a ponerle ese título, se tendría que llamar contra el fraude de Lugones, Spagnuolo, y el 3% de Karina...".

En ese sentido, la también actriz -madre de un adolescente con autismo- añadió: "Pero no, más ajustes en pensiones, más ajustes en prestaciones. Adorni firma, Adorni, Milei, Lugones firman esta modificación, contra el fraude. Estemos todos en el ministerio de salud este miércoles a las 11 de la mañana diciendo ´¡no!´". En una publicación más extensa, la actriz profundizó sus cuestionamientos y advirtió sobre las consecuencias concretas del proyecto: "Pensiones: se vuelve al criterio de pensiones x invalidez, osea solo acceden los que no pueden trabajar. Gran retroceso respecto a lo que dice la convencion".

Y siguió: "Lógica asistencialista: tenes q elegir entre trabajar y ganar 3 mangos o no hacer nada y ganar 2. Monto de la pensión 70% de la jubilación mínima sin garantizar actualización. Auditorias y control masivo: Auditorias médicas obligatorias, ante cualquier duda primero se suspende y despues se verifica, si el estado cometió el error igual te suspendieron la pensión. Reempadronamiento obligatorio, esto afecta a personas con poca movilidad o discapacidad cognitiva, falta de acceso digital etc en fin , todos los tramites recaen en la persona con discapacidad".

Bassi advirtió que el proyecto quita "el nomenclador único que garantiza igualdad de posibilidades de todas las personas con discapacidad para acceder libremente a sus terapias". "LIBERAR EL NOMENCLADOR ES DETONAR EL SISTEMA. Cada Prepaga y obra social fija el nomenclador que quiere destruyendo por completo el sistema de prestaciones básicas. Como consecuencia las instituciones se funden y las personas con discapacidad no tienen igualdad de posibilidades para acceder a sus tratamientos, dependerá del bolsillo de las familias si accedes a tener una vida digna o no", expresó.

Y explicó: "Implicaria un deterioro letal en la igualdad de oportunidades. Vuelven y vuelven con el objetivo de destruir lo que es la columna vertebral del sistema de atención a las personas con discapacidad en Argentina". Lejos de moderar el tono, Bassi también apuntó directamente contra el ministro Lugones en una entrevista en Gelatina, donde sostuvo: "Yo tengo la sensación de que Lugones llegó a su puesto con el objetivo de liquidar a a todo lo que es sistema de cuidados para personas con discapacidad. Lugones tiene una prepaga, trabaja para una prepaga y quiere regalarle a sus amigos... sacarse de encima el tema de discapacidad".

Para la actriz, ese sería el motivo por el cual el ministro insiste con este proyecto. "Por eso insiste, por eso vuelve tanto, porque si no, no se puede entender, porque qué, que la derogan, que después la suspenden, que después la reglamentan, pero no la cumplen. En diciembre la quisieron derogar, ahora la quieren modificar. Esta modificación es nefasta, Pero es nefasta, peor que cualquier cosa, o sea, se vuelve 30 años atrás".

En ese mismo sentido, explicó el funcionamiento del sistema actual y advirtió sobre el impacto de eliminar el nomenclador: "El estado fija un nomenclador, ¿no? El nomenclador único, que es como la columna vertebral de la ley de prestaciones básicas que se aprobó en el 97´, hace treinta años que funciona, pasó todos los gobiernos. Es las escuelas especiales le pagamos tanto, a los hogares tanto, a los terapeutas tanto, a los transportistas tanto. Eso que fija el Estado no lo paga el Estado. Lo pagan las prepagas, las obras sociales nacionales sindicales, PAMI, y el estado paga para los que no tienen ni obra social ni prepaga ni PAMI, que es incluir salud".

Milei y Mario Lugones

Y concluyó: "O sea, un 20%. Pero los entes financiadores más importantes son las prepagas y las obras sociales nacionales sindicales, que siempre se quisieron sacar de encima eso, porque no quieren que el Estado les diga cuánto tienen que pagar por las prestaciones". Las críticas de ambas actrices se inscriben en un clima de creciente tensión alrededor del proyecto oficial, que deberá atravesar el filtro del Senado en un escenario político ajustado. Mientras tanto, organizaciones del sector, familias y ahora también figuras públicas comienzan a confluir en una misma convocatoria: frenar una reforma que, según denuncian, podría desmantelar uno de los sistemas de protección más sensibles.