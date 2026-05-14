Cárceles al límite: el Gobierno volvió a prorrogar la emergencia penitenciaria y admite un sistema colapsado

El Gobierno nacional volvió a extender la emergencia en el sistema penitenciario federal y, con esa decisión, terminó de confirmar una realidad que atraviesa desde hace años a las cárceles argentinas: el sistema está colapsado, sin capacidad suficiente para alojar detenidos y con miles de personas esperando un lugar tras las rejas. A través de la Resolución 439/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva oficializó una nueva prórroga por 24 meses de la "emergencia en materia penitenciaria" que había sido declarada originalmente en 2019 y renovada posteriormente en 2022 y 2024.

La sobrepoblación ya supera la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal

La medida deja al descubierto una crisis que no sólo no fue resuelta, sino que continúa profundizándose. Según los datos oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 12.248 personas, pese a que la capacidad operativa máxima es de 10.932 plazas. En términos concretos, el sistema funciona al 106% de ocupación. El propio informe oficial reconoce una presión sostenida sobre las cárceles federales. Entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026 ingresaron 15.041 nuevos detenidos. De ese total, 4.695 quedaron a disposición de la Justicia Federal y 9.675 de la Justicia Nacional.

Además, 418 están a disposición de la Justicia Penal Contravencional porteña y 253 de otros tribunales provinciales. Sin embargo, el dato más alarmante es el de la demanda contenida: actualmente existen 5.073 personas detenidas que todavía esperan una vacante para ingresar al sistema federal. De ellas, 2.657 están vinculadas a causas de la Justicia Federal y otras 2.416 corresponden a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el endurecimiento penal y el incremento de detenciones, el propio Estado admite que no tiene dónde alojar a los nuevos presos.

En la resolución, las autoridades advirtieron que "la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos" y reconocieron que el SPF continúa haciéndose cargo de 5.983 personas vinculadas a causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de toda la población carcelaria federal. Desde el Ejecutivo apuntaron nuevamente contra la falta de traspaso de la Justicia Penal Ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires como una de las razones centrales del desborde. Según sostuvieron, esa situación limita la disponibilidad de plazas para detenidos por delitos federales y profundiza la saturación del sistema.

La sobrepoblación ya supera la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal

Pero más allá de la disputa política y administrativa, el escenario revela un problema estructural que lleva años acumulándose: cárceles superpobladas, obras inconclusas, escasa infraestructura y un crecimiento constante de la población detenida. El informe oficial también detalla que el 61,83% de los internos tiene condena firme, mientras que el 38,17% permanece detenido sin sentencia definitiva, un dato que vuelve a poner en foco la lentitud judicial y el uso extendido de la prisión preventiva.

Como respuesta a la crisis, el Ministerio de Seguridad destacó la expansión del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Desde abril de 2024 se incorporaron 1.291 personas al sistema y actualmente se supervisan 1.503 arrestos domiciliarios mediante tobilleras electrónicas. Además, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos en acuerdos firmados con 23 provincias. En paralelo, el Gobierno reivindicó la inauguración de la Unidad 36 de Coronda, en Santa Fe, y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aun así, admitieron que esas incorporaciones no alcanzaron para revertir la emergencia.

La sobrepoblación ya supera la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal

También señalaron que continúa la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, en Mercedes, que registra un avance del 72,37%, y mencionaron la proyectada relocalización de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz, una obra paralizada desde 2020 tras la suspensión dispuesta por el Gobierno porteño. Según las estimaciones oficiales, la finalización de la cárcel de Marcos Paz permitiría sumar 700 nuevas plazas al sistema federal y mejorar el "flujo de ingresos y egresos de detenidos".