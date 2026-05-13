Lo primero es la familia: Marijuan imputó a Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El diputado de la provincia de Buenos Aires Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel, también pasó a estar investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano que recayó en el Juzgado Federal N° 6 que subroga Daniel Rafecas, quien le indicó al fiscal Guillermo Marijuan que investigue las inconsistencias en su patrimonio, de cara al cargo que ocupaba en el Ministerio de Defensa.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió informes sobre Francisco Adorni en más de 30 organismos, para constatar las incongruencias que se evidenciaron en la denuncia de Pagano y levantó su secreto sumario y bancario. En lo enviado por la legisladora también había referencias a la investigación sobre Manuel Adorni que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, pero Marijuan no les dio lugar justamente por estar bajo la órbita de esos otros representantes del Poder Judicial.

Guillermo Marijuan investigará a Francisco Adorni, pero lo que sea sobre Manuel Adorni deberá ser pesquisado por su par Gerardo Pollicita.

Solamente al tener en cuenta la diferencia entre el patrimonio que presentó el diputado provincial en 2024 y 2025, las sospechas llegan solas. Mientras que dos años atrás tenía $43.790.000, a la siguiente exposición declaró $80.500.000, casi una duplicación del monto. La excusa fue la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y que pudo cancelar un préstamo hipotecario del Banco Provincia (BP) que tenía por $60.000.000.

De acuerdo a la denuncia de Pagano, la compra de la camioneta entra en lo que corresponde al salario de Adorni como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego de junio de 2025, del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Aunque en ese caso, ¿cómo canceló las 12 cuotas del préstamo de un solo saque? A partir de esta conclusión Marijuan convocó a la diputada nacional para que ratifique su acusación.

Marcela Pagano pasó de oficialista a opositora y se puso a la cabeza de las investigaciones contra sus ex compañeros.

El fiscal a cargo de la investigación organizó una red de búsqueda de datos con todos los pedidos que hizo en el dictamen de 19 hojas que emitió tras darle lugar a la denuncia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es una de las que deberá presentar informes sobre las declaraciones del diputado provincial. En ese sentido también se inquirió conocer si el investigado había accedido a algún sinceramiento fiscal.

Otro de los organismos que deberá presentar informes será Migraciones, para saber si el imputado salió del país, cuántas veces, hacia qué destinos y con qué acompañantes. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá, por su parte, exponer toda la actividad bancaria a su nombre, mientras que el BP tendrá que detallar cómo fueron todos los movimientos en relación al préstamo cancelado. Además, Pollicita cruzará datos con Marijuan para saber si Francisco está mencionado en la causa que investiga a su hermano Manuel.