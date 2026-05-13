Muerte, vómitos y encierro en alta mar: el dramático brote sanitario que mantiene confinadas a 1.700 personas en un crucero en Francia

Lo que prometía ser un viaje de placer por Europa terminó convirtiéndose en una pesadilla flotante. Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo del crucero "Ambition", atracado en el puerto francés de Burdeos, después de la muerte de un pasajero y un brote de gastroenteritis aguda que encendió las alarmas sanitarias. La situación provocó escenas de angustia y preocupación entre los pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, mientras equipos médicos franceses subieron al barco para intentar contener el brote y determinar qué está ocurriendo dentro de la embarcación.

El dramático brote sanitario que mantiene confinadas a 1.700 personas en un crucero en Francia

El crucero, operado por Ambassador Cruise Line, había partido el 6 de mayo desde las islas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Francia. Pero durante el trayecto comenzaron a multiplicarse los cuadros de vómitos y diarrea. Según informaron las autoridades sanitarias de Nueva Aquitania, cerca de 50 personas presentaron síntomas gastrointestinales severos. Entre ellas se encontraba un hombre de 90 años que murió antes de que el buque llegara al puerto de Brest.

El pico de casos se registró precisamente el 11 de mayo, cuando la embarcación navegaba frente a esa ciudad francesa. "Los pasajeros afectados fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes", detallaron las autoridades sanitarias. La escena dentro del crucero comenzó a volverse inquietante. Mientras algunos pasajeros observaban desde cubierta las calles de Burdeos, otros permanecían encerrados en sus habitaciones bajo monitoreo médico, en medio de un clima de incertidumbre creciente.

Este miércoles por la mañana, un equipo sanitario francés subió al barco para tomar muestras y realizar análisis que permitan "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas". En paralelo, las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria como origen del brote. Aunque inicialmente se sospechó de un posible caso de norovirus -una enfermedad frecuente en cruceros y espacios cerrados-, los primeros análisis realizados a bordo descartaron su presencia. Sin embargo, continúan las pruebas complementarias en el centro hospitalario de Burdeos.

Las autoridades también buscaron despejar otro temor que había comenzado a circular tras recientes episodios sanitarios en embarcaciones internacionales: una posible relación con el hantavirus detectado en el MV Hondius. "No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron desde el sistema sanitario francés. El episodio generó conmoción porque el confinamiento afecta tanto a los 1.233 pasajeros como a los 514 miembros de la tripulación, aunque por el momento no se aplicaron restricciones sanitarias en tierra firme.

El norovirus, una de las principales hipótesis que se manejaron en las primeras horas, suele provocar brotes explosivos de gastroenteritis en ambientes cerrados y con gran circulación de personas. Los síntomas incluyen vómitos intensos, diarrea y dolores abdominales, y el contagio puede producirse tanto por contacto directo como por alimentos contaminados. Desde Ambassador Cruise Line intentaron transmitir calma frente al escándalo sanitario que rodea al barco. "Queremos transmitir a los pasajeros la tranquilidad de que nos tomamos cualquier enfermedad a bordo de nuestros barcos con extrema seriedad", afirmó un portavoz de la empresa.

La compañía aseguró además que "se implementaron de inmediato protocolos reforzados de saneamiento y prevención" apenas aparecieron los primeros casos. Entre las medidas adoptadas mencionaron "un aumento de la limpieza y desinfección en las zonas comunes, servicio asistido en determinados restaurantes y recomendaciones continuas a los pasajeros sobre la higiene de manos". Pero detrás de los comunicados oficiales, el clima a bordo es de fuerte tensión. Las imágenes del gigantesco crucero detenido en Burdeos, con cientos de pasajeros mirando desde cubierta mientras esperan respuestas, comenzaron a recorrer medios internacionales y redes sociales.

El dramático brote sanitario que mantiene confinadas a 1.700 personas en un crucero en Francia

Ahora, todas las miradas están puestas en los resultados de laboratorio que podrían determinar si el brote fue causado por un virus altamente contagioso o por alimentos contaminados dentro del barco. Mientras tanto, el "Ambition" sigue detenido en el puerto francés, convertido en un enorme hotel flotante bajo vigilancia sanitaria y atravesado por el miedo.