La "Luna de Sangre" asoma en el cielo: cuándo y cómo ver el gran eclipse total del 3 de marzo

La madrugada de este martes 3 de marzo traerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, popularmente conocido como "Luna de Sangre". Durante el punto máximo del evento, nuestro satélite natural se teñirá de rojo intenso y ofrecerá un espectáculo que, según anticipan los especialistas, no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de al menos dos años. La Luna podrá permanecer hasta 82 minutos con tonalidades rojizas, mientras que el fenómeno completo -sumando fases penumbrales y parciales- se extenderá por más de cinco horas.

La Luna de Sangre aparecerá en la madrugada del martes

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. En un eclipse total, la Luna queda completamente inmersa en la umbra, la zona más oscura de esa sombra. Tal como explica la NASA, durante este proceso parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. Las longitudes de onda más cortas (azules y violetas) se dispersan con mayor facilidad, mientras que las más largas (rojas y naranjas) logran atravesarla y se reflejan sobre la superficie lunar. El resultado: un disco que puede ir del rojo oscuro al naranja cobrizo.

Y hay un detalle clave: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre, más intenso será el rojo. La visibilidad será amplia a nivel global, pero con matices en nuestro país. "La totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central y en el extremo occidental de Sudamérica", indicó la NASA en un informe oficial.

De acuerdo con datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el fenómeno comienza a las 09.49 TU (Tiempo Universal) y finaliza a las 13.17 TU. La fase total -cuando la Luna se verá completamente roja- se extenderá entre las 11.04 TU y las 12.03 TU. En horario argentino:

Inicio penumbral: 05:44

Máximo del eclipse: 08:34

Fin penumbral: 11:22

Sin embargo, la observación directa desde la Argentina será limitada y parcial, ya que gran parte del evento ocurrirá con el cielo ya iluminado por el día. Desde el Planetario Galileo Galilei señalaron que solo podrá apreciarse de manera marginal en el oeste del país, antes del amanecer y a baja altura sobre el horizonte. En ciudades como Buenos Aires y la región de la Mesopotamia, el fenómeno prácticamente no será visible.

El eclipse lunar del 14 de marzo de 2025, conocido como luna de sangre, fue un evento astronómico especial

La cadena CNN destacó que casi 2.500 millones de personas viven dentro de la zona de visibilidad total del eclipse. Regiones de Asia, el Pacífico, Australia y buena parte de América tendrán una vista privilegiada del fenómeno. Para quienes no puedan observarlo a simple vista, la NASA transmitirá el evento en vivo a través de su canal oficial de YouTube. El cronograma completo del eclipse (Tiempo Universal) será:

Inicio penumbral: 08:44

Inicio parcial: 09:50

Inicio de totalidad: 11:04

Máximo del eclipse: 11:33

Fin de totalidad: 12:02

Fin parcial: 13:17

Fin penumbral: 14:22

La fase total durará aproximadamente 58 minutos, una extensión notable para este tipo de fenómenos. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista. Recomendaciones básicas:

Se puede observar a simple vista, sin protección ocular.

Binoculares o telescopios permiten apreciar mejor los matices.

Buscar cielos despejados y con baja contaminación lumínica mejora la experiencia.

Consultar el pronóstico antes de elegir el punto de observación.

El 2026 tendrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. El primero fue un eclipse solar anular el 17 de febrero, visible parcialmente desde el sur argentino, con el característico "Anillo de Fuego". El del 3 de marzo será el gran protagonista lunar del año y, aunque en Argentina la experiencia será acotada, el fenómeno promete regalar postales impactantes en gran parte del planeta. La próxima vez que la Luna vuelva a vestirse de rojo intenso habrá que esperar. Por eso, si el clima acompaña y el horizonte lo permite, conviene mirar hacia arriba: el cielo siempre guarda sorpresas.