¿Cierra el Instituto Almafuerte? 1.400 alumnos y 130 trabajadores, en vilo por un conflicto judicial

La cuenta regresiva corre para toda una comunidad. El Instituto Almafuerte de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, podría no abrir sus puertas en 2027 por un conflicto judicial entre sus socios que lleva más de diez años. Si no hay una solución antes del 31 de diciembre, 1.400 alumnos de los tres niveles se quedarían sin su escuela y 130 trabajadores perderían su empleo. Las familias, desesperadas, ya salieron a buscar vacantes en otros colegios.

La escuela, ubicada en Restelli 1555, hoy no está habilitada para matricular para el próximo ciclo lectivo. Esa es la señal más concreta de la gravedad del problema: a esta altura del año, cuando las familias tienen que definir dónde van a estudiar sus hijos, el Almafuerte no puede darles ninguna certeza.

Todo se remonta a la muerte de Orlando A. Pintos, uno de los integrantes del Instituto Almafuerte Sociedad de Hecho. Tras su fallecimiento, sus herederos iniciaron una causa judicial en la que pidieron la disolución y liquidación de la sociedad.

¿Cierra el Instituto Almafuerte?

A mediados de 2024, el juez de primera instancia rechazó ese pedido, lo que permitía que la escuela siguiera funcionando. Pero después, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó esa decisión y ordenó disolver la sociedad a partir de fines de este año .

"Tenemos un certificado de defunción. La situación es un drama", resumió Rodrigo Pintos, representante legal del instituto, en diálogo con C5N.

Según explicó, la disolución y posterior liquidación de la sociedad es lo que hoy impide matricular para 2027. Y contó en qué instancia está la causa: "Estamos esperando que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Lomas de Zamora resuelva las presentaciones que de parte de los letrados de la institución se han presentado para poder darle celeridad a este proceso y se pueda llegar a un buen puerto".

¿Cierra el Instituto Almafuerte?

Mientras tanto, no hay respuestas para dar: "Hoy la escuela no está habilitada para matricular. Las familias están preocupadas". La incertidumbre empuja a las familias a tomar decisiones: "Muchos están saliendo a buscar vacantes para asegurarse la continuidad de los chicos para el año que viene. Si nosotros no podemos dar certezas, es lógico que suceda", admitió Pintos.

Detrás de esa frase hay 1.400 chicos que pueden perder a sus compañeros, a sus maestras y el lugar donde crecieron. Y 130 docentes y no docentes que no saben si en enero van a tener trabajo.

¿Cierra el Instituto Almafuerte?

Del otro lado, los herederos de Orlando Pintos difundieron un comunicado donde aseguran que no quieren que la escuela cierre, que el instituto fue el sueño de su padre y que apoyan su continuidad; al mismo tiempo, sostienen que fueron excluidos de la institución después de su muerte, que durante años intentaron dialogar sin recibir una oferta adecuada por su parte de la sociedad y que por eso fueron a la Justicia.

Ahora todo depende de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora sobre las presentaciones de los abogados del colegio. La comunidad educativa espera una definición urgente que evite lo peor: que una pelea entre socios deje a 1.400 alumnos sin escuela y a 130 trabajadores en la calle. El reloj corre y diciembre está a la vuelta de la esquina.