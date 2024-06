De Thelma y Luciana Geuna a Bregman y Lilia Lemoine: las reacciones tras la condena de Alperovich

El ex gobernador de Tucumán José Alperovich fue condenado durante la noche del martes a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, luego de haber sido acusado de tres tentativas de violación y seis agravadas por acceso carnal perpetradas contra su sobrina y ex asesora entre 2017 y 2018. "Fue un mensaje muy importante en contra de la impunidad", aseguró la vocera de la denunciante, Milagro Mariona, tras conocerse el fallo del juez Alejo Ramos Padilla.

Una vez que el magistrado dio el veredicto y la noticia comenzó a recorrer con fuerza los medios de comunicación y las redes sociales, varios dirigentes políticos se hicieron eco de la condena. Una fue la diputada María Eugenia Vidal, que en su cuenta de X posteó: "La Justicia condenó a Alperovich, un señor feudal que con la complicidad del kirchnerismo pensó que la aberración que cometió iba a quedar impune", celebró y envió "un abrazo a la mujer que, aún con tanto dolor, lo pudo denunciar".

Otra legisladora de su mismo espacio, Silvia Lospennato, expresó: "Al fin se terminó la impunidad para Alperovich y tantos años de silencio cómplice de los/las que lo protegieron". En representación del oficialismo, la diputada Lilia Lemoine no solo celebró la condena en contra del exmandatario tucumano sino que arremetió en contra del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. "Un abusador del poder menos. ¡Se hizo Justicia! ¡Atentos en la Muni de La Matanza!, apuntó.

Vale recordar que Espinoza fue procesado por abuso sexual tras la denuncia de una ex secretaría. En la misma línea, la ex candidata de La Libertad Avanza Carolina Piparo escribió: "Espero que sea el comienzo del fin de la impunidad de los señores feudales, que se creen dueños no solo de provincias sino también de vidas y cuerpos". Mientras tanto, la ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, Vilma Ibarra celebró la "gran noticia" de la condena.

El posteo de Vidal

A través de su cuenta de X, afirmó: "Seguiremos luchando por la igualdad y para terminar con la violencia y los abusos contra las mujeres. El poder no puede dar impunidad. A nadie". Desde la izquierda, Myriam Bregman definió el hecho como "un fallo histórico" y se refirió a Alperovich como "la cabeza de un régimen provincial de impunidad para los culpables de los crímenes contra Marita Verón y Paulina Lebbos, entre tantos otros".

De esta manera, remarcó que la condena "es mucho más que alivio para la víctima de abuso, es Justicia para todas las víctimas". La diputada Margarita Stolbizer también se refirió a la condena del ex gobernador de Tucumán: "Condena a Alperovich por los delitos de abuso sexual simple y agravado. Es un fallo reparador para la denunciante e histórico para el movimiento de mujeres que desde el primer momento exigió justicia", resaltó y cerró su postero con el emblemático "Ni una menos".

Myriam Bregman sobre la condena de Alperovich

Por otro lado, Thelma Fardín, quien hace poco celebró el fallo de la Justicia a Juan Darthés por abuso sexual, utilizó su cuenta de Instagram para festejar que se haya hecho justicia y mandó sus saludos a la denunciante. "Algo que agradecí siempre es que ella pudiera mantener su anonimato", expresó junto a la captura de la noticia que confirmaba el fallo. "¡Le hice llegar mi abrazo y hoy al fin es de reparación para ambas!", celebró la actriz.

Luciana Geuna, desde su lugar en Olga, también habló de la condena de 16 años a Alperovich por abuso sexual. "Es muy importante este juicio, porque establece un hito en la historia de los abusos sexuales que suceden en el ámbito del poder". En medio de un fuerte operativo policial, el juez Alejo Ramos Padilla dictó el veredicto en perjuicio del ex mandatario provincial, quien se encontraba acusado de perpetrar nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina.

Según la denuncia, los primeros hechos por los que fue incriminado ocurrieron en Buenos Aires a fines del 2017, poco después de que la víctima empezó a trabajar como asesora del ex gobernador de Tucumán, quien por aquel entonces era senador y viajaba asiduamente con sobrina a territorio bonaerense. Alperovich esperó la decisión en el interior de los Tribunales de la calle Paraguay al 1500, junto a sus cuatro hijos.

La reacción de Thelma Fardin

En este sentido, el ex mandatario tucumano tenía la obligación de aguardar la lectura del veredicto en las instalaciones de esa sede judicial. Hasta el momento, el ex gobernador se había mantenido en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y contaba únicamente con una prohibición de salida del país. De los hechos de abuso sexual, dos tuvieron lugar en el departamento que Alperovich posee en Puerto Madero.

Pero los casos más graves se produjeron en marzo del 2018, en la provincia de Tucumán. En su alegato, la defensa intentó descalificar a la víctima e incluso argumentó que en la acusación se utilizaron las "mismas frases" con las que se incriminó a Darthés. Las palabras a las que hizo alusión el abogado defensor son las que presuntamente le habría dicho Alperovich a su sobrina en uno de los ocho hechos por los que llegó a juicio. "Mirá como me pones", fue la frase con la que el letrado comparó los dos casos. "Es llamativo que Alperovich y Darthés utilizaran la misma frase" para con las víctimas, "cuando ni siquiera no se conocen", agregó.