Le picaron el boleto: el PRO liquidó a Adorni por su "falta grave" y pidió "cuidar el cambio"

Los USD 513 mil que le aparecieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracturaron aún más la interna dentro del oficialismo, ante la inverosimilitud de los planteos que realizó el vocero en declaraciones públicas que contradijeron todo lo que había dicho antes. En ese sentido, el PRO emitió un breve pero duro comunicado en redes sociales para repudiar las mentiras que soltó el funcionario.

El duro comunicado del PRO contra Manuel Adorni.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", rechazaron en el posteo del partido que encabeza Mauricio Macri. El ex presidente de la Nación desde hace meses cambió su orientación en relación a La Libertad Avanza (LLA) y aprovechó el último papelón de Adorni para dejar una nueva postulación opositora.

"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", continuaron en la publicación.

El contundente tuit de Esteban Bullrich para definir a Manuel Adorni.

Más temprano este jueves, cuando Adorni presentó finalmente su declaración jurada, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien de manera oficial ya se separó del PRO, pero parece tener una postura bien cercana a este comunicado, también cuestionó al vocero y dejó una postura bien firme. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", sostuvo. "Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar", agregó enseguida.

Si bien la ex montonera cada vez tiene una postura más complicada en relación al oficialismo y sus cuestionamientos ya son públicos, no fue la única con su apellido que salió a desmarcarse del vocero. "Es un corrupto. Fin", escribió el ex diputado nacional y ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter). Por otro lado, también la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal compartió el comunicado del PRO.

Alejandro Rozitchner se burló de los periodistas oficialistas ante el caso Adorni.

El filósofo macrista Alejandro Rozitchner también dejó un posteo cargado de ironía, que implicó un ataque contra los comunicadores que avalaron las trampas libertarias. "Periodista decente: 'bueno parece que cometimos un error con Adorni, nos dejamos llevar por la presión del medio, pedimos disculpas a la audiencia y al propio Adorni, no se volverá a repetir, es realmente una vergüenza lo que hicimos'", bromeó, en clara relación a la sumisión de los comunicadores oficialistas.