Una mañana de caos y preocupación se vivió este jueves en el Tren Mitre, luego de que una formación protagonizara un principio de incendio que obligó a evacuar a los pasajeros y provocó la interrupción total del servicio en sus tres ramales.

A través de un comunicado oficial, Trenes Argentinos confirmó que los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecen sin funcionar desde las 6.30 de la mañana, como consecuencia de una grave falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

Una mañana de caos y preocupación se vivió en el Tren Mitre

El incidente se registró poco después de las 5.30, cuando una formación impactó contra unas chapas sueltas que se encontraban sobre las vías. El contacto provocó un principio de incendio debajo del tren y generó una densa columna de humo que alcanzó los vagones.

Ante esta situación, los pasajeros debieron ser evacuados entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, luego de escuchar chispazos y advertir la presencia de humo en el interior de la formación. En medio de la preocupación por lo sucedido, Miguel, uno de los pasajeros que logró salir sano y salvo del vagón afectado, brindó su testimonio al aire de C5N y denunció que no sería la primera vez que ocurre un episodio de estas características.

AHORA | Bajan los pasajeros del tren Mitre donde hubo humo y chispazos: "No es la primera vez que pasa". 📲En vivo en https://t.co/nf4ZfJsemu https://t.co/TjsSxboOb1 — C5N (@C5N) November 26, 2026

" Es la tercera o cuarta vez que pasa esto ", explicó el hombre, quien detalló que el cortocircuito se habría originado por una chapa que quedó sobre las vías. El testimonio del pasajero puso el foco en los antecedentes de incidentes en las formaciones de la línea Mitre y despertó preocupación por las condiciones en las que circulan los trenes.

Por el momento, según informó Trenes Argentinos, el servicio permanece completamente interrumpido en los tres ramales, lo que complica el traslado de los usuarios que utilizan habitualmente este medio de transporte.