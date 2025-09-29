"Hoy quemamos judíos": el repudiable cántico de los alumnos de la escuela "Humanos" en su viaje de egresados

La actual generación de egresados del colegio secundario privado "Humanos" de Canning se vio envuelta en un profundo escándalo y una creciente cancelación, luego de que se viralizara un video de ellos en un micro en pleno cantar de consignas antisemitas. "Hoy quemamos judíos", repitieron con la melodía de la canción Seven Nation Army de la banda The White Stripes. El hecho se ganó el repudio del presidente argentino Javier Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

"Repudiable. Fin", escribió el mandatario argentino al compartir el video en su cuenta de la red social X. En el mismo posteo etiquetó a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a su par en Capital Humano, Sandra Pettovello, con el evidente fin de que tomen cartas en el asunto y que, desde ambas carteras, tomen acciones represivas por lo ocurrido. Caputo, por su parte, apoyó la publicación de Milei y agregó unas palabras: "Inconcebible esto".

La presión social por lo ocurrido llevó a que el mismísimo colegio emita un comunicado para referirse a lo ocurrido. "Dado los hechos de público conocimiento y la viralización de un video en redes sociales, la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados".

Uno de los hechos más reveladores del video es ver cómo el representante de la compañía Baxxter, encargada de realizar este tipo de viajes, se sumaba a la acción. Sobre eso se refirieron también en el comunicado de la escuela. "De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes", deslizaron.

Javier Milei cuestionó los cánticos antisemitas de los egresados de la Escuela Humanos.

"Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática", remarcaron desde el colegio. "Se adoptaron las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva", cerraron.

Desde la empresa Baxxter también realizaron un descargo en el cual expresaron un "categórico y enérgico rechazo" y manifestaron que no comparten "bajo ningún concepto" los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica".

La Escuela Humanos repudió los cánticos antisemitas de sus egresados.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más", concluyeron.