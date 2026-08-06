Pablo Quirno le pidió a Victoria Villarruel que dé un paso al costado y la tildó de "pseudo golpista"

Las fuerzas del cielo tienen otro incendio interno. El canciller Pablo Quirno salió a cruzar a Victoria Villarruel, cuestionó sus publicaciones sobre Javier Milei y le pidió que abandone el cargo si no comparte el rumbo del Gobierno. Es el segundo funcionario libertario que le reclama públicamente que dé un paso al costado, después del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En diálogo con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por A24, Quirno calificó de "muy desafortunadas" las declaraciones de la vicepresidenta, quien había expresado su "genuina preocupación" por el estado del Presidente y habló de "persecuciones imaginarias". Esta bomba villarruelina detonó en el entorno libertario al que no le quedó otra que interpretarlos como un cuestionamiento directo a la capacidad mental de Milei para gobernar.

Victoria Villarruel

"Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto", afirmó el canciller. La frase llegó después de que Villarruel volviera a quedar en el centro de la escena por sus referencias a la salud mental del mandatario, a quien llamó "Jamoncito" en alguna otra oportunidad.

Quirno fue todavía más lejos y definió el planteo de la vicepresidenta como "un comentario pseudo golpista" y explicó: "Porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra", sostuvo.

"Quirno":

Por las declaraciones del canciller Pablo Quirno acerca de la venta de tierras a extranjeros y sus comentarios sobre Victoria Villarruel pic.twitter.com/g1484GvLOV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 6, 2026

El canciller también le recordó a Villarruel que forma parte de una fórmula presidencial y que debería acompañar el programa de Gobierno: "Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno", afirmó.

La acusación más fuerte llegó cuando Quirno señaló que Villarruel tendría una actitud desestabilizadora desde el comienzo de la gestión: "Constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial", aseguró con tono firme y casi enojado.

Los posteos de Victoria Villarruel en rechazo a la conspiración que enarboló, sin pruebas, la diputada nacional Lilia Lemoine.

En la misma línea, agregó: "Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno". Para sostener esa acusación, recordó una supuesta frase de la vicepresidenta durante los primeros meses de la administración: "Se presentaba ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: ' No se preocupen, si pasa algo, yo estoy '".

Las declaraciones de Pablo Quirno se suman al ataque de Diego Santilli y dejan a Victoria Villarruel cada vez más aislada dentro del oficialismo; sin embargo, la vicepresidenta conserva la titularidad del Senado, incomodando cada una de las votaciones en el Senado provocando todo tipo de paranoia presidencial tal como pasó con el tratamiento de la Ley de Tierras donde desde Casa Rosada cambiaron todo el itinerario de Javier Milei para que la vicepresidenta no puede desempatar en contra del proyecto de ley de La Libertad Avanza. La interna libertaria, que alguna vez prometía terminar con la casta, ahora parece ocupada en decidir quién se queda con la llave del palacio.