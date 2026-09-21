Llegó la primavera: cuánto cuesta regalar flores amarillas y el negocio detrás de una tradición que explotó en redes

El 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera en el país y, junto con la llegada de la nueva estación, reaparece una postal que se volvió habitual durante los últimos años: personas caminando por las calles con flores amarillas, parejas intercambiando ramos y publicaciones en redes sociales mostrando el esperado regalo.

Pero detrás de la romántica tradición también existe un negocio que se potencia con la fecha. En 2026, regalar flores amarillas puede demandar desde poco más de $20.000 hasta cerca de $200.000, dependiendo del tipo de flor, la cantidad, el tamaño del ramo y, sobre todo, la presentación elegida.

Llegó el 21 de septiembre y las flores vuelven a copar las calles

No existe un valor único para un ramo de flores amarillas y una recorrida por distintas florerías y tiendas online permite dimensionar las diferencias. En Lozada's Florería, por ejemplo, aparecen opciones promocionales desde $21.600 por un trío de tulipanes o gerberas amarillas. Un ramo de margaritas cuesta $27.000, mientras que una propuesta de seis rosas amarillas asciende a $32.400.

Entre las alternativas de menor precio también se encuentra Flores Avenida, donde una bolsa de flores amarillas tiene un valor de $39.000. En el mismo comercio, un ramo compuesto por tres girasoles cuesta $59.000 y uno de seis girasoles alcanza los $89.000. A medida que aumenta el tamaño y la elaboración de la presentación, los números se disparan. Florería Palermo publica un ramo de tres girasoles acompañado por otras flores amarillas a $165.000, mientras que Ambar Flores ofrece un bouquet de flores amarillas por $120.000.

En YomiKoe, en tanto, un ramo que combina flores amarillas y blancas cuesta $140.000 y una propuesta de mayor tamaño, compuesta por girasoles y rosas, llega a los $199.000.

Del mayorista a la florería

La diferencia entre el valor de la flor y el precio que finalmente paga el consumidor también quedó expuesta en un móvil de Arriba América, que llegó hasta la Cooperativa Argentina de Floricultores, ubicada en el barrio porteño de Barracas.

Se trata de un mercado mayorista al que recurren comerciantes y floristas para comprar los productos que posteriormente utilizan para confeccionar sus arreglos. Allí, las rosas amarillas se conseguían a $25.000, mientras que dos docenas de rosas de diferentes colores tenían un valor de $70.000.

💐 LLEGÓ LA PRIMAVERA Y AUMENTÓ LA COMPRA DE FLORES#ArribaAmérica pic.twitter.com/QZibNFbIAe — América TV (@AmericaTV) September 21, 2026

Desde el móvil hablaron con Sebastián, uno de los comerciantes, y explicaron que de los distintos ramos adquiridos en el mercado pueden confeccionarse posteriormente otros arreglos. También aclararon que los valores que se encuentran allí son inferiores a los que finalmente paga un consumidor en una florería justamente porque se trata de un mercado mayorista.

Sin embargo, el precio final tampoco puede calcularse únicamente a partir del costo de la flor. El profesional explicó que para preparar un ramo también se utilizan follaje, ramas de plantas, otras flores complementarias y diferentes elementos de presentación. A eso pueden sumarse la tarjeta y el envoltorio, componentes que terminan encareciendo el producto que llega al consumidor.

Así, detrás de un ramo que puede acercarse a los $200.000 no solamente está el precio de las flores, sino también la elaboración, los complementos y la presentación que transforman la materia prima comprada en el mercado mayorista en el regalo terminado que se exhibe en las florerías.

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas copan las calles

¿Por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre?

Aunque hoy parece una tradición instalada alrededor de la llegada de la primavera, la costumbre de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre no tiene un origen histórico ni religioso.

El fenómeno está estrechamente relacionado con Floricienta, la serie juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004. La ficción convirtió las flores amarillas en un símbolo vinculado al amor y, especialmente, al deseo de recibir ese gesto romántico a partir de la canción "Flores Amarillas".

Con el paso de los años, aquella referencia televisiva trascendió a la ficción. Las redes sociales recuperaron el fenómeno y terminaron de convertirlo en una tradición para nuevas generaciones. TikTok e Instagram tuvieron un papel central en esa revitalización: cada septiembre se multiplican los videos, memes y fotografías de personas que esperan, reciben o regalan sus flores amarillas. De esta manera, una escena nacida de la cultura popular se transformó también en una fecha comercial aprovechada por florerías y emprendimientos.

El propio color amarillo reforzó el fenómeno debido a los significados que habitualmente se le atribuyen: alegría, optimismo, amistad, esperanza y nuevos comienzos.

La coincidencia con septiembre y la llegada de la primavera terminó de completar la fórmula. Más de dos décadas después del estreno de Floricienta, las flores amarillas siguen apareciendo cada año y el fenómeno ya excede ampliamente a la serie: se convirtió en una tendencia de redes, una tradición romántica y, al mismo tiempo, en una fecha clave para el negocio de las flores.