La historia de los argentinos que sueñan con la gloria lejos de casa: "El destino ya está escrito"

Nueva York es, por definición, la ciudad que nunca duerme. Pero hoy, domingo 19 de julio de 2026, la Gran Manzana late a un ritmo diferente. No es el ritmo frenético de Wall Street ni el de los taxis amarillos; es el compás de un bombo, el eco de una batucada argenta y el sentimiento de miles de latinoamericanos que inundaron las calles para la gran final del Mundial 2026.

En medio de esa marea emocional, BigBang habló en exclusiva con María José Gómez Urrutia y sus primos, Vale y Marcos, quienes transformaron la nostalgia del desarraigo en una fiesta inolvidable en el corazón de Manhattan.

María José Gómez Urrutia y sus primos, Vale y Marcos en el Times Square

Vivir un mundial en Argentina es una experiencia colectiva: vivirlo en el extranjero es un acto de resistencia cultural. Ayer, el Times Square dejó de ser una postal turística para convertirse en un rincón más de este amado país. Bajo una lluvia que no pudo apagar el fuego sagrado, los argentinos demostraron por qué son distintos.

Marcos, quien nació en Nueva York pero lleva la identidad argentina tatuada en el alma, todavía no puede creer lo que vieron sus ojos: "Si, de imaginarlo... imposible. Pero yo no creo que haya ningún país en el mundo haga lo mismo ".

A su lado, María José intenta ponerle palabras a una sensación que, por definición, es inexplicable: "Somos únicos y fue algo increíble. Es la frase argentina 'no lo entenderías' y aplica para el momento que vivimos en el Times Square. Encima se largó la lluvia, la batucada, la gente agitando. No hay una explicación de cómo fue vivirlo ahí porque no lo entenderías ".

Para Vale, una tucumana que hace cinco años decidió armar las valijas y mudarse a Long Island, la coincidencia de estar en el lugar y el momento justo parece un regalo del cielo: "Es muy épico. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo y hacerlo. La verdad que increíble, inesperado completamente loco coincidir en este momento y en este lugar y una bendición a la vez, muy espectacular".

El Times Square completamente argentinizado

El dolor de la distancia y el ritual del hogar

Pero detrás de los cantitos y las banderas, siempre aparece la melancolía. Estar lejos en los momentos de máxima felicidad —y de máxima tensión— sensibiliza hasta las fibras más duras. El suelo argentino se extraña, pero se recrea en cada rincón donde haya un compatriota.

"Estoy a punto de llorar" dijo María José completamente emocionada al momento de responder a BigBang y continuó: "Extraño un montón la familia, nuestros momentos, nuestros festejos. Obviamente el suelo argentino se extraña mucho estando lejos. Eso es para mí lo más importante", confiesa con los ojos brillantes. Sin embargo, explica que el ritual de la final no se negocia, incluso a kilómetros de casa: "¿Y cómo se vive? ¿Puertas adentro? Festejando, alentando, agitando, obviamente tomando un fernecito, escuchando música, con la energía arriba y entregado a que el destino ya está escrito. La felicidad absoluta".

María José Gómez Urrutia y sus primos, Vale y Marcos en el Times Square

Esa capacidad de los argentinos para "sentirse en casa" en cualquier lugar del mundo es lo que mantiene viva la llama. Vale reflexiona sobre ese abrazo que falta, pero que hoy encuentran entre ellos: "Yo siento que se extraña mucho la gente muchísimo el abrazo y compartir pero a la vez acá se puede reproducir eso y eso es muy hermoso. Ayer ha sido como decir 'bueno estamos como en casa' y a la vez ahora acá con familia también poder decir que tenemos familia amigos, es poder recuperar un poco de eso que está lejos y sentirnos en casa también ".

Las horas previas a la final contra España son de una tensión eléctrica. Pero hay una paz que nace de la entrega absoluta al capitán y al equipo que nos devolvió la alegría. El sentimiento es uno solo y atraviesa fronteras, husos horarios y distancias.

En Nueva York ya no hay rascacielos que asombren... hoy solo importa la celeste y blanca. Y como dice María José, cerrando con ese grito que sale desde las entrañas: "Vamos Argentina, carajo mierda vamos Messi".