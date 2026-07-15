El desopilante video viral del actor que despertó de una cirugía alentando a la Selección: "Campeones otra vez"

La locura por la Scaloneta no conoce límites, ni siquiera los médicos. En medio de la tensión mundialista y a horas del choque contra Inglaterra, se volvió viral una historia que es tan insólita como divertida. El protagonista es Sebastián Reggio, un joven actor de doblaje de 22 años que demostró que el amor por la celeste y blanca es más fuerte que cualquier sedante.

Tras ser operado de la rodilla, y todavía bajo los efectos de la anestesia, despertó con un solo objetivo: confirmar que Argentina seguía en carrera y alentar desde la camilla .

Sebastián Reggio a minutos de salir de la cirugía

Sebastián no es un desconocido para los fans del animé: es quien le pone la voz latina a Izuku "Deku" Midoriya, el protagonista de My Hero Academia. Pero en el quirófano, su "don" fue puramente futbolero.

Todo comenzó con una lesión que lo dejó fuera de las canchas, pero no del sentimiento. Según relató en su cuenta de TikTok, su calvario empezó hace poco: "El 11 de mayo de 2026 me rupturé completamente el LCA (ligamento cruzado anterior) jugando fútbol. Después de casi 2 meses de pre-rehabilitación por fin pude hacerme la cirugía".

Sebastian Reggio @SebastianReggio es un actor que pese a todo lo polemico que es el doblaje de My Hero Academia, se ha esforzado en sobresalir y mejorar con cada temporada y su interpretación que de Izuku es una de las mas inspiradoras.



Feliz día del doblaje 🎂😄 pic.twitter.com/FeSTicZfH3 — Skycart Dubs (@Skycart_Dubs) June 12, 2026

La intervención cayó justo el día que Argentina sufría para vencer a Egipto en los octavos de final. Para Sebastián, fue una "fecha estresante" y, al salir del quirófano, todavía mareado y balbuceando, la noticia del triunfo fue el mejor analgésico: "Al enterarme que ganamos, no me aguanté la emoción y empecé a alenta (sic)!", confesó el actor.

En el video que ya recorre el mundo, se lo ve a Reggio entonando con voz pastosa pero mucha convicción el hit de este Mundial: " Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez ".

Lo más gracioso del clip es el remate: tras cantar la última frase, alguien del equipo médico intentó "chicanearlo" o probar su lealtad pidiéndole que cantara algo referido al Real Madrid. ¿La respuesta? Una negativa absoluta. En ese estado de semi-consciencia, Sebastián dejó en claro que su corazón solo late por la Argentina.

Tras el show en el hospital, el joven llevó tranquilidad a sus seguidores: "Gracias a Dios, la cirugía salió perfecto. Pero, ahora toca la parte más difícil. La recuperación y rehabilitación".

Sebastián Reggio

Sebastián Reggio, hijo de padre argentino y madre venezolana, vive en Estados Unidos pero lleva el ADN argento en la sangre. Mientras él arranca su rehabilitación, hoy se sumará a los millones que, con o sin anestesia, van a dejar la garganta para que la Selección Argentina pase a la final. ¡Un capo!