Fiebre por la final: las búsquedas de vuelos a Nueva York se dispararon un 6.000% tras el pase de Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiebre entre los hinchas. Según informó la empresa Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York crecieron un 6.000% tras la victoria frente a Inglaterra, en comparación con las dos semanas anteriores. El fuerte aumento de la demanda impactó de inmediato en los precios.

Fiebre por la final entre Argentina y España

Un pasaje desde Buenos Aires, con salida el 18 de julio y regreso el 21, cuesta alrededor de $4.008.339 por persona, con una escala en cada tramo e incluyendo únicamente mochila. Para quienes ya se encuentran en Estados Unidos, los vuelos parten desde $601.351 desde Miami y $982.517 desde Atlanta, dependiendo del itinerario. La final se disputará este domingo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, un estadio con capacidad para más de 82.500 espectadores y situado a pocos kilómetros de Manhattan.

Mientras miles de argentinos intentan llegar a la sede del partido, los aeropuertos de Atlanta quedaron colapsados por la gran cantidad de hinchas y periodistas que siguieron la semifinal. Ante la falta de vuelos directos, muchos optaron por alquilar autos para viajar a ciudades cercanas y conseguir mejores conexiones aéreas, aunque la alta demanda también agotó la disponibilidad de vehículos en varias compañías de alquiler.

Fiebre por la final entre Argentina y España

El desafío no termina con el viaje. La reventa oficial de entradas para la final comenzó con un precio base de 8.500 dólares, con localidades que ya superan los 10.000 dólares para las mejores ubicaciones. Ante el furor por acompañar al equipo de Lionel Scaloni, Aerolíneas Argentinas también sumó dos vuelos directos desde Buenos Aires hacia Nueva York para facilitar el traslado de los hinchas que decidieron viajar a último momento y vivir en el estadio el duelo decisivo entre Argentina y España.