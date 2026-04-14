Lola Berthet denunció el colapso en discapacidad: "Tocaron el sector más vulnerable y ahora ya está todo totalmente colapsado"

En medio de una jornada de protestas frente al Ministerio de Economía, la actriz Lola Berthet habló del drama que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad y lanzó un duro descargo contra el Gobierno. Su testimonio, atravesado por la experiencia personal -es madre de un hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista)-, dejó al descubierto una realidad que organizaciones y prestadores vienen denunciando hace meses: el riesgo de colapso ya es presente. "Más allá de que no se está cumpliendo la ley de emergencia en discapacidad que ellos la reglamentaron a su conveniencia, más allá de eso, PAMI e Incluir Salud están debiendo desde octubre", denunció la actriz, en referencia a los atrasos en los pagos que sostienen gran parte del sistema.

La movilización, impulsada por el Foro Permanente Discapacidad, tuvo un reclamo concreto: "Exigir la inmediata transferencia de fondos para el Programa Incluir Salud, Pensiones No Contributivas, Pami (coberturas de prestaciones de discapacidad) y garantizar la plena implementación de la Ley 27.793". Pero lo que se escuchó en la calle fue mucho más que una demanda administrativa: fue la expresión de una crisis que impacta en la vida cotidiana de miles de familias.

Berthet fue directa. "Para que entienda la gente, Incluir Salud es para toda la gente que ni siquiera tiene acceso a una obra social. El sistema ya colapsó", afirmó, describiendo un escenario donde las demoras en los pagos derivan en cierres de instituciones, interrupciones de tratamientos y abandono de servicios esenciales. El deterioro, según su relato, es visible y acelerado: "Ayer nos enteramos que allá hay otro centro (en Boyacá, Flores) donde hay 30 chicos con parálisis cerebral que ya tiene fecha de cierre".

Y añadió: "Hogares ya cerraron. Ya hay chicos que están sin transporte y no están yendo a sus terapias". La consecuencia es concreta y dramática: "O sea, ya hay montón de chicos y de chicas, y de personas con discapacidad que se están quedando en su casa". No se trata solo de tratamientos médicos, sino de contención integral: "Piensen que los hogares también daban de comer". El reclamo de la actriz se inscribe en un contexto más amplio. Desde el sector advierten que el desfinanciamiento y la interrupción en la cadena de pagos -tanto de PAMI como de Incluir Salud- están empujando al límite a prestadores, transportistas y centros de atención. "Esto se está tornando insostenible", vienen repitiendo desde las organizaciones, mientras se acumulan meses de deuda y crece la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios.

Colapso en discapacidad

En ese sentido, Lola Berthet fue contundente en diálogo con C5N: "Tocaron el sector más vulnerable y ahora ya está todo totalmente colapsado". Uno de los puntos más críticos es el cierre de espacios de atención. "Hay madres que están acá porque sus hijos están en las escuelas especiales, pero hay algunas que este año ya ni abrieron", contó la actriz, evidenciando que la crisis no solo es económica, sino también estructural. A esto se suma la fuga de trabajadores del sistema. "Hay un porcentaje muy alto de transportistas que tuvieron que optar por otro trabajo y en este país, lamentablemente otro trabajo es Cabify", graficó.

El resultado es una cadena que se rompe por todos lados: menos prestadores, menos transporte, menos acceso a terapias. El impacto no es solo colectivo. Berthet también habló desde su experiencia individual: "En lo personal, a mí me toca en achique. A veces uno puede ayudar y otras veces no. Este año no he podido ayudar económicamente a algunos prestadores porque no están cobrando lo que deberían. Eso hace que se achique todo". En el centro del reclamo hay una definición política. "Son derechos que el Estado tiene que garantizar", sostuvo la actriz, marcando el eje de una discusión que excede lo presupuestario.

Colapso en discapacidad

Mientras el Gobierno avanza con su política de ajuste, el área de discapacidad aparece como uno de los sectores más golpeados. Y aunque existen leyes vigentes -como la de Emergencia en Discapacidad-, desde el sector denuncian que no se están implementando plenamente. El descargo de Berthet cerró con una definición que atraviesa todo el conflicto: "Por mi hijo yo voy a estar en la calle siempre y es muy angustiante esta situación".