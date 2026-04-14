La ruta del dinero para el freak show de Milei en el Movistar Arena: 70.000 dólares, audios filtrados y un secreto a voces

Un nuevo capítulo en la investigación por irregularidades relacionadas con el financiamiento del acto de cierre de campaña electoral del presidente Javier Milei, celebrado el pasado 6 de octubre en el Movistar Arena: el abogado Yamil Castro Bianchi presentó este lunes 13 de abril un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas, solicitando que se amplíen las pesquisas sobre la familia Kovalivker, propietaria de la Droguería Suizo Argentina, y sus supuestos vínculos con coimas en el ámbito de la discapacidad y el financiamiento del evento.

La familia Kovalivker, conocida por el negocio farmacéutico a través de la Droguería Suizo Argentina, no para de estar en el centro de la polémica por acusaciones de corrupción relacionadas con el sector de medicamentos para personas con discapacidad. Según el documento presentado por Castro Bianchi, los audios revelados por Página/12 el pasado domingo serían clave para entender cómo se habría financiado el alquiler del estadio Movistar Arena para el evento político.

Eduardo Kovalivker, el patriarca

En dichos audios, Florencia Pérez Roldán, ex vocera de Eduardo Kovalivker, asegura que el empresario habría entregado 70.000 dólares para cubrir los costos del alquiler del estadio. Este acto, disfrazado como la presentación del libro La construcción del Milagro, escrito por Milei y publicado por la editorial Hojas del Sur, habría sido financiado con dinero proveniente de los Kovalivker. La editorial, dirigida por Andrés Mego, fue quien formalmente contrató el recinto para el día del último freak show del presidente.

Según Pérez Roldán (en los audios difundidos por ese medio de comunicación) la familia habría sido alertada sobre un posible allanamiento, lo que los llevó a deshacerse de pruebas casi como si estuvieran en una película de ciencia ficción: los Kovalivker habrían tirado 50.000 dólares a un contenedor de basura y luego, claramente, recuperado el dinero. Además, en esos audios se cuenta que varios celulares fueron descartados en un río para evitar su uso como medio de prueba para el caso.

En otro extracto del audio, Pérez Roldán hace referencia a un episodio violento en el que un yerno de Mego habría intentado apropiarse de parte del dinero entregado por los Kovalivker. Según la ex vocera, este terminó a las piñas que dejaron al hombre con varios dientes rotos: "A mí me dieron, fácil, 70.000 dólares, porque fue antes que estallara todo este quilombo (el de Discapacidad). ¿Te acordás que a Mego le pegaron? Entraron a la casa, a esa choza que tiene. Bueno, fue después de eso que (Kovalivker) le dio plata para que se arreglara los dientes y hacer lo del Movistar ", relata Pérez Roldán en los audios.

Ante estas revelaciones, Castro Bianchi solicitó al juez Rafecas que Pérez Roldán sea llamada a declarar como testigo para "confirmar o desmentir" la autenticidad de su voz en los audios y aportar más detalles. El abogado también pidió que se realicen pericias sobre el teléfono celular usado por la ex vocera durante el período en cuestión.

INMORALES

Se hizo público otro audio en el que se escucha a Florencia Pérez Roldán, de PRComunicaciones, contar que vio cuando los Kovalivker le dieron 70 mil dólares al editor del libro de Milei (Mego) para que pague parte del show político de Javier Milei en el Movistar Arena.... pic.twitter.com/Tp0vGcNqpJ — El Prensero (@El_Prensero) April 13, 2026

Desde el entorno de la Droguería Suizo Argentina quieren desvincularse rápidamente de las acusaciones. Alegan que Eduardo Kovalivker, señalado como el principal responsable de los hechos, se retiró de la empresa hace 18 años y ya no tiene influencia en su gestión... pero cabe aclarar que actualmente, según afirman, son sus hijos Jonathan y Emanuel quienes están al frente del negocio.

Sin embargo, en los audios filtrados, Pérez Roldán sostiene que esta versión es una real mentira pues Eduardo sigue siendo el "patriarca de la familia" y ejerce influencia sobre las decisiones importantes, aunque ya no participe activamente en la administración diaria de la Suizo Argentina.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker

Después de los audios filtrados, la justicia deberá determinar si detrás del freak show presidencial hubo maniobras ilegales que involucran ya no sólo a los empresarios de la droguería sino también al entorno del presidente Javier Milei.