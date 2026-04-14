Conmoción por las palabras de Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona: "Un crimen perfecto"

Después de más de 400 días de tensiones, controversias y postergaciones, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los íconos más grandes del fútbol mundial, se reanudará este martes en los Tribunales de San Isidro. Este proceso judicial buscará esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte del astro futbolístico el 25 de noviembre de 2020.

El caso será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. En el banco de los acusados estarán sentados siete profesionales de la salud que enfrentan graves cargos: " Homicidio simple con dolo eventual ", un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Diego Maradona

El juicio, que en su primera instancia fue suspendido debido a un escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach que grabó un documental durante las audiencias, estuvo plagado de obstáculos. Ahora, el palacio judicial, ubicado en San Isidro, se encuentra bajo un fuerte operativo de seguridad.

Lo último que sucedió es que la Suprema Corte Bonaerense autorizó la transmisión en vivo de la audiencia inicial, un hecho que permitirá al público seguir de cerca los lineamientos del juicio; cabe recordar que, en esta primera sesión, no se permitirá la declaración de los 127 testigos propuestos para el proceso penal.

Julieta Makintach

La fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostiene que la muerte de Maradona fue el resultado directo de una cadena de negligencias y omisiones por parte del equipo médico. Por lo que intentará demostrar que la vida del exfutbolista pudo haberse salvado si se hubieran tomado las medidas adecuadas.

Por su parte, las querellas están lideradas por un equipo legal que incluye a Fernando Burlando, Félix Linfante, Gustavo Pascual, Mario Baudry, Eduardo Ramírez y Pablo Jurado, quienes coinciden plenamente con la fiscalía en que Maradona fue víctima de una serie de decisiones médicas irresponsables que culminaron en su fallecimiento.

Hinchas piden justicia por Diego Maradona

En la otra cara de la moneda, los defensores de los acusados argumentarán que la muerte del "Diez" fue inevitable debido a sus antecedentes médicos y que ocurrió como resultado de un evento cardíaco súbito.

Una de las declaraciones más contundentes hasta el momento es la del abogado Fernando Burlando, quien afirmó sin pelos en la lengua: " Diego Armando Maradona fue asesinado ". Durante su alegato inicial, Burlando subrayó que el caso está marcado por "desidia, desinterés y omisiones" y denunció "acciones prácticamente demenciales" que llevaron a lo que él describió como "un crimen perfecto, producto de la voluntad deliberada de liquidar, de asesinar".

🗣️ Fernando Burlando: "Es la primera vez que me pasa en la profesión esto de reeditar un juicio, bajo estas condiciones"@gabrielediego



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El abogado también criticó duramente la decisión de someter al exfutbolista a una internación domiciliaria que calificó como "una abierta contradicción del sentido común y del arte médico". Según Burlando, esta medida fue utilizada como "la clave para perpetrar el crimen, estafando y manipulando a la familia".

En un gesto simbólico que resonó en la sala del tribunal, Burlando mostró un estetoscopio mientras afirmaba: "Este elemento jamás fue apoyado en el pecho de Maradona". Además, señaló directamente a los principales acusados: "Hubo clara intención por parte de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, en complicidad con los demás imputados".

Leopoldo Luque

El abogado también describió las deplorables condiciones en las que se encontraba Maradona al momento de su muerte: "El día que murió Maradona no había un aparato de reanimación ni aparatología. Me animo a decir que no había una sola curita. Una verdadera vergüenza".

Por su parte, Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando y Verónica Ojeda, también fue categórico: "Desde el primer día, cuando salí de la fiscalía, dije que a Diego lo habían matado". Según Baudry, el entorno médico del exfutbolista incurrió en abandono y negligencia. "Con un simple diurético, si lo hubieran dejado a cualquier médico darle un simple diurético, Diego hoy estaba vivo", afirmó con vehemencia.

Quién es quién en el juicio de la muerte del Diez

A continuación, la lista detallada con los nombres y roles de los siete imputados en este caso: