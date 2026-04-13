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Nuevo capítulo

Filtraron los audios en los que Nicole Neumann dice lo peor de Mica Viciconte: acusaciones de "maltrato" y polémica

Expusieron la dureza con la que Nicole Neumann se habría dirigido a la mujer de Fabián Cubero.

13 Abril de 2026 11:22
Nicole Neumann
Nicole Neumann

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo y vuelve a salpicar a Mica Viciconte. La nueva discusión mediática estalló en torno a la internación de Allegra Cubero. Hubo acusaciones cruzadas entre el ex matrimonio sobre quién se hizo cargo del cuidado de su hija y quién priorizó otros planes, dejando de lado a la adolescente.

A partir de ahí, se desencadenaron distintos efectos colaterales, como la grave acusación de Nicole contra Viciconte: "Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para limpiarse se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor", lanzó. Aunque no dio nombres, muchos interpretaron que se refería a Mica, mamá de Luca Cubero.

Un nuevo capítulo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero salpicó a Mica Viciconte
Un nuevo capítulo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero salpicó a Mica Viciconte

Tras estas declaraciones, estalló un nuevo escándalo: Débora D'Amato reveló que escuchó a la modelo referirse en términos hirientes a Micaela y expuso una nueva cara.

Según la panelista de A la tarde, tuvo acceso a los audios que la modelo le habría enviado a la actual pareja de su ex: "Siento que primero se habla en general de maltrato con liviandad. Tengo un vínculo más cercano porque conozco a Poroto. Yo escuché los audios que enviaba Nicole".

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Nicole Neumann habría enviado audios irreproducibles a Mica Viciconte
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"Eran espantosos, absolutamente. Feos", aseguró. Ante la consulta de sus compañeros  sobre "¿Qué decían?", D'Amato prefirió no dar detalles, aunque dejó en claro la gravedad del contenido.

De este modo, la periodista expuso la dureza con la que Nicole Neumann se habría dirigido a Mica Viciconte: "No quiero decir exactamente, pero sí te digo que no me gustaría que hablen así de mí. Eran específicamente en contra de ella".

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