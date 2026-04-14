Fuerte descargo de Verónica Ojeda por el acoso a su hijo Dieguito: "La tienen que cortar"

En medio del inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda rompió el silencio y manifestó su profunda indignación por las burlas que recibió su hijo, Dieguito Fernando, tras la viralización de un video en el que el nene pidió "justicia por su padre".

Todo se remonta a noviembre de 2025, luego de la destitución de la jueza Julieta Makintach. En ese contexto, Dieguito —con apenas 13 años— quiso tomar la palabra y, con la autorización de su madre, pidió "justicia por papá". El video, lejos de pasar inadvertido, se viralizó rápidamente.

Verónica Ojeda junto a Dieguito Fernando el día que él pidió "justicia por su padre".

En diálogo con LAM, la ex pareja del Diez fue contundente al referirse a los memes y publicaciones que circularon en redes sociales: "Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacéle una broma a un adulto, no a un menor de edad", expresó con firmeza.

La mediática confesó que su hijo sufre acoso en redes sociales, una situación muy difícil de sobrellevar, y se mostró sin paciencia: "Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten", agregó. "Le llegaron esas burlas por redes", contó Verónica, lo que dio pie a Ángel de Brito para preguntarle si Dieguito había llegado a ver los comentarios.

Dieguito Fernando tiene un trastorno específico del lenguaje, un rasgo de autismo

Ojeda explicó que su hijo ya tiene acceso al mundo digital y no comprende la maldad que circula allí: "Claro que sí. Diego tiene 13 años y me preguntaba: '¿Por qué la gente se pone rulos como yo y me dice justicia por el padre?'. Y yo le digo: 'Vos hiciste las cosas bien, hijo, esa gente es mala. No está mal lo que vos hiciste'".

A partir de aquel video y su forma de expresarse, la salud y posibles diagnósticos del preadolescente se convirtieron en tema de debate. Por eso, Ojeda aclaró: " Él tiene un trastorno específico del lenguaje, un rasgo de autismo y la ansiedad que la gente le está provocando lo perjudica. Por eso yo estoy saliendo a hablar: la tienen que cortar. No está bueno lo que le están haciendo".

Además, remarcó que debieron recurrir a profesionales para acompañarlo: "Lo estamos tratando con especialistas, hablándole mucho, conteniéndolo. Y aparte hay algo más: el apellido Maradona pesa un montón y eso magnifica todo ".

Por último, Verónica Ojeda se preguntó por qué debería impedirle expresarse en un contexto donde se investiga la muerte de su padre: "Todos los días es esto, por eso digo basta", concluyó.