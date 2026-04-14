Escándalo total: Furia Scaglione ventiló las adicciones de su ex y hay polémica en el fútbol

Hay personas que nacieron para los reality shows más extensos y picantes. En ese grupo se encuentra Furia Scaglione, que volvió a ser parte de un programa de convivencia: esta vez en España, en el formato La Cárcel de los Gemelos.

Con una personalidad fuerte para el juego, la participante se sinceró con sus compañeros sobre su vida fuera de las cámaras.

Meses atrás, Furia Scaglione había blanqueado su relación con Nicolás Rodríguez

En sus primeras horas dentro del reality, confesó estar separada. Cabe recordar que hace unos meses la influencer había blanqueado su romance con Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas, equipo de la Primera B del fútbol argentino.

Furia llegó al programa cabizbaja y su separación fue la explicación. Según contó, el deportista la bloqueó de todas las redes sociales. Sin embargo, se mostró confiada en que, cuando salga del reality, Rodríguez le pedirá volver .

Furia Scaglione contó como se vino abajo su relación

" Yo le descubrí que tomaba, y mucho escabio ", se la escuchó decir mientras jugaba a las cartas con sus compañeros. Además, aseguró que él "se hace el príncipe" pero "es un demonio".

"Me vendió algo que no era", lanzó sin filtro y agregó: "Tuvo una recaída y yo lo caché. Teníamos una relación súper hermosa, muy linda: todos los días nos levantábamos riendo, bailando, pero de repente fue todo oscuro ".

Furia pasó de vivir una película romántica a una pesadilla por las adicciones del deportista: "Tenía un entorno con el que no paraban de tomar hasta las 8 de la mañana . Todo bien, pero no me gusta eso", expresó.

Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo caerán en el club las declaraciones de Furia Scaglione sobre las adicciones de Nicolás Rodríguez?