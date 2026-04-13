De la armónica de bebé a ser apadrinada por León Gieco: la historia de Lucía Ramseyer, una artista de 10 años

Desde poco tiempo después de haber nacido el sábado 9 de enero de 2016 en la capital de la provincia de Santa Fe quedó claro que el destino de Lucía Ramseyer sería el de los escenarios, ya que cantaba al poco tiempo de empezar a hablar y mucho antes de empezar a leer. A las tres vueltas al sol le regalaron una armónica que cambió su vida al punto de ser apadrinada por el mismísimo León Gieco cuando solo tenía 5 años, y hoy sigue en pleno desarrollo de su carrera y se encuentra en plena producción de un single.

Fue ese obsequio familiar que despertó un talento que al día de hoy la tiene como una fuerte exponente del instrumento. "Yo amo la música y la escucho todos los días", aseguró la artista que compuso sus primeras dos canciones a los 5 años. "Yo canto desde chica", reconoció la jovencita de ascendencia suiza y más que afín a los chocolates.

Fue en 2021 que Gieco la "eligió", cuando la vio interpretar una versión de su canción "La Navidad de Luis". El artista no tardó en contactarse con Adrián y Melania, los papás de Lucía, a través de conocidos en común. A partir de allí se inició un intercambio que derivó en que les recomendara que la niña comience a tomar clases de armónica con la reconocida armonicista Sandra Vázquez.

Como en todos los casos de este tipo, los padres cumplen un rol fundamental en poder permitir que se desarrolle todo el potencial que muestra. "Un día, con menos de tres años, la llevamos a un recital de Abel Pintos y cantó todos los temas", recordaron. Por esas cosas es que a los tres años, para un Día de las Infancias, la pequeña recibió la armónica. "Ese gesto marcó el inicio de un vínculo profundo de Lucía con el instrumento y con la música como forma de expresión", contó Adrián, mientras que señaló que el acompañamiento que hacen de su hija en el camino artístico es siempre sin exigirle nada a cambio.

Lucía Ramseyer tiene 10 años y está apadrinada por León Gieco desde que tiene 5.

Sus primeras dos canciones tuvieron una impronta bien de la corta edad que ella tenía. La inicial se tituló "Dinobalie" y surgió por el interés que le despertaban esos animales que en otros tiempos habían dominado el planeta. La segunda composición se llamó "Hábitat libre: no se olviden del carpincho" y tuvo una connotación en defensa del roedor americano y el hecho de que debieron abandonar sus humedales como consecuencia de la expansión de las ciudades.

"En salita de cinco vimos un video sobre los animales en peligro de extinción. Cuando llegué a casa, le conté a papá y nos pusimos a investigar", reveló la cantante. Horas después, padre e hija concurrieron hasta una librería, adquirieron un texto "sobre animales en peligro" y continuaron con la averiguación hasta que la pequeña materializó la ansiada canción. "Yo sola la compuse, con ayuda de mi papá, que escribía lo que le decía", recordó.

Lucía Ramseyer tiene 10 años y está apadrinada por León Gieco desde que tiene 5.

Ambas canciones fueron grabadas en un estudio cordobés de Villa María, con arreglos de Enrique Aiello y producción y participación del mismísimo Gieco. Todo el material fue presentado en junio de 2023, en el Centro Cultural Provincial, junto al grupo de música para infancias Paquito. El registro de la presentación en vivo puede verse en YouTube y escucharse en Spotify.

Además, Lucía participó en la canción "Baguala para la Argentina", con letra de Chabuca Granda y música de León Gieco, en homenaje a los soldados de Malvinas. De allí en más, la artista no paró de recibir invitaciones y concurrir a importantes eventos de Entre Ríos, CABA, Santa Fe y Buenos Aires. En el marco del Festival Internacional de Armónica de Rosario, fue invitada por el músico rosarino Martín Chemes a conocer al legendario armonicista Lee Oskar, quien actualmente auspicia su carrera.

Lucía Ramseyer tiene 10 años y está apadrinada por León Gieco desde que tiene 5.

En enero de 2025, por invitación de Lee Oskar Harmonicas, Lucía Ramseyer viajó a Anaheim en el estado norteamericano de California, para participar en el NAMM Show 2025, donde interpretó célebres obras como "The Sound of Silence", "Imagine", "Let It Be" y "Be Happy", entre otras. En marzo del mismo año formó parte del festival "Santa Fe Canta y Baila", donde se presentó cantando y tocando la armónica junto a reconocidos músicos. En esa ocasión, la artista fue distinguida por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

"Estoy trabajando junto a León Gieco y a Antonio Druetta en la producción y grabación de un nuevo single", concluyó Ramseyer. Su aprendizaje continúa mientras trabaja en más creaciones propias, pero siempre lo hace con la alegría genuina de una infancia que encuentra en la música su forma más auténtica de juego y expresión.