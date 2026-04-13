Yanina Latorre liquidó a Cinthia Fernández por "disfrazarse de abogada" y pidió no mediatizar el caso Ángel

Yanina Latorre no tuvo piedad con Cinthia Fernández luego de que la estudiante de derecho fuera "disfrazada de abogada" a la conferencia de prensa que brindó en Comodoro Rivadavia su pareja Roberto Castillo, el letrado de Luis López, el papá de Ángel López, el niño de cuatro años que fue asesinado la semana pasada y por el cual investigan a su madre. Además la fustigó por sus posteos con inteligencia artificial y los criticó a ambos por usar el caso para promocionarse.

Lo más paradójico de todo lo ocurrido fue que, las declaraciones de la conductora realizadas en su programa de El Observador, fueron justo después de que definiera lo ocurrido como "un circo berreta" y que asegurara que quería a Cinthia y que no le iba a pegar. Aunque todo pareció haber sido olvidado sólo segundos después.

"Él está desesperado por ser famoso, bueno, lo entiendo. Pero hoy Cinthia de nuevo. Está bien: estudia abogacía, está con él, vestida de abogada... loco, estamos hablando de uno de los casos más espantosos", protestó Latorre. "Lo digo bien: no mediaticemos todo, no choluleemos todo, no le restemos importancia", exigió.

"Si él quiere ser famoso, quiere ser mediático, quiere seguir los pasos de Burlando, que tiene los mejores casos, porque es verdad que por ahí lo hacen gratis porque es un caso que te sirve", explicó la pareja de Diego Latorre. "Pero él hoy parado dando la conferencia de prensa y Cinthia disfrazada de abogada, con el pelo para atrás y después tuiteando barbaridades", agregó.

Yanina Latorre no se guardó nada contra Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

"No quiero que esto sea un circo mediático. Es el asesinato de un pibe de cuatro años en las manos de su madre donde un juez y una hija de puta psicóloga los mandó al matadero", reclamó Latorre, con unas palabras que dejaron muy clara suy postura. "Esto no es una historia de Instagram. No es disfrazada de abogada mediática", sintetizó.

"No es la Cinthia que conocemos. Se pone un traje negro, una colita de pelo. Me parece que le quita seriedad a la situación", opinó la también conductora de SQP por América TV, mientras que cuestionó el hecho que de que ella acompañe a su pareja a todos lados. "Es como que yo me disfrace de comentarista", comparó en relación a su pareja.

Cinthia Fernández se mostró quebrada en la conferencia de prensa.

"Ella no sé qué hace en Comodoro Rivadavia porque no es abogada. Y si querés hacer todo ese circo, hacelo. Pero sin subir una historia de Instagram. Se están promocionando. Estás ensuciando una causa", insistió Latorre. "Es una barbaridad lo que hizo. Y al rato ves un chivo de una venta de una calza", reafirmó, mientras que tildó de nefasta la foto que subió Fernández con una imagen hecha con inteligencia artificial de Lucio Dupuy y Ángel abrazados.