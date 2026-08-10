"En algún lado están": Pagano denunció penalmente a Caputo y Bausili por la "desaparición" de casi $4 billones

La frase de Santiago Bausili que pretendía llevar tranquilidad terminó convirtiéndose en el centro de una tormenta política y judicial. "Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están", respondió el presidente del Banco Central cuando le preguntaron por el destino de casi $4 billones que no aparecían registrados en la cuenta del Tesoro después de la última licitación de deuda. Lejos de cerrar el interrogante, la explicación abrió uno todavía mayor: ¿dónde están los fondos públicos, quién decidió su movimiento y por qué durante varios días no fue posible reconstruir públicamente su recorrido?

Pagano denunció penalmente a Caputo y Bausili

En ese contexto, la diputada nacional Marcela Pagano decidió llevar el caso a la Justicia y denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de pedir que se investigue a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Tesorería General de la Nación y el propio Central que pudieran resultar responsables.

La legisladora hizo pública la presentación a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: "DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable. La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'. No alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS".

En su presentación, Pagano sostuvo que actúa como diputada nacional y en cumplimiento del deber que establece el artículo 177, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación para los funcionarios públicos que toman conocimiento de posibles delitos de acción pública durante el ejercicio de sus funciones. La denuncia fue formulada contra Caputo, Bausili y aquellos funcionarios que pudieran tener responsabilidad penal por la presunta comisión de distintos delitos.

Pagano denunció penalmente a Caputo y Bausili

Entre ellos, la legisladora mencionó malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de actos de oficio, defraudación por administración fraudulenta agravada y, subsidiariamente, peculado y malversación culposa, sin perjuicio de la calificación que finalmente determine la Justicia. El eje de la presentación está puesto en una cuestión concreta: el recorrido de aproximadamente $4.000.000.000.000 obtenidos mediante una licitación de deuda pública. Según Pagano, esos fondos habrían salido temporalmente del circuito habitual de administración financiera y, durante varios días, su paradero "no fue registrado, informado ni explicado", hasta el punto de que el propio titular del Banco Central reconoció públicamente no saber dónde estaban.

Pero la denuncia no se limita a los pesos. Otro de los puntos centrales del escrito son los movimientos abruptos registrados en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro dentro del Banco Central. Según la presentación, hubo variaciones de cientos de millones de dólares en jornadas particularmente sensibles para el mercado cambiario. Para Pagano, esas oscilaciones podrían ser compatibles con intervenciones realizadas con activos públicos y sin un registro suficientemente claro que permita reconstruirlas. Los números ayudan a entender por qué el tema despertó sospechas.

El jueves, el Tesoro tenía unos USD 3.157 millones depositados en el Central. Al día siguiente, luego del ingreso correspondiente a la colocación del Bonar 2029, el saldo subió a USD 3.605 millones. Pero el lunes se produjo otro salto: las tenencias llegaron a USD 4.387 millones, casi USD 800 millones por encima del registro anterior. El problema no es solamente el movimiento. Es la dificultad para saber exactamente qué operación explica cada variación.

Desde el Ministerio de Economía se señaló que parte de los cambios obedecían a cuestiones "técnicas y transitorias" relacionadas con los Bopreales y otra parte al ingreso de los dólares correspondientes al AO29. Sin embargo, no se precisó públicamente qué monto correspondía a cada operación ni por qué el salto más importante se produjo el lunes. La situación se vuelve todavía más llamativa al observar movimientos anteriores.

Pagano denunció penalmente a Caputo y Bausili

Entre el 28 y el 29 de julio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central cayeron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones. Una reducción de USD 145 millones que coincidió con una jornada en la que el dólar mayorista amenazaba con superar los $1.500. En el mercado comenzó entonces a circular una hipótesis incómoda: que el Tesoro habría utilizado dólares propios para contener la cotización de la moneda estadounidense, en una operación que no habría quedado registrada como una venta directa del Banco Central. Economía no ofreció una explicación concreta sobre esa operación.

La consultora Outlier también puso el foco en los movimientos de las cuentas oficiales y señaló que el salto de aproximadamente USD 780 millones hasta los USD 4.387 millones podía corresponder a una compra de divisas del Tesoro, aunque la información disponible tampoco permitía descartar otras alternativas, como un desembolso de organismos internacionales. En el medio apareció otro dato relevante: el 1° de agosto vencieron intereses con el FMI por unos USD 850 millones. El resultado es un escenario en el que el origen y el destino de determinados movimientos millonarios resulta difícil de reconstruir desde afuera.

La otra gran incógnita son los pesos. La consultora 1816 detectó que los depósitos del Tesoro habrían pasado de aproximadamente $3 billones a apenas $260.000 millones el viernes posterior a la última licitación, pese a que el financiamiento neto obtenido había sido considerablemente superior. Una de las hipótesis planteadas es que parte de esos pesos permaneció depositada en bancos comerciales y que el Banco Central administró posteriormente esa liquidez mediante operaciones de Repo.

Santiago Bausili y Luis Caputo

El economista Gabriel Caamaño aportó otro elemento a la reconstrucción: señaló que el martes apareció aproximadamente $1 billón en la cuenta del Tesoro en el BCRA, correspondiente a una parte de los casi $4 billones de exceso de rollover de la última licitación que no habían ingresado allí el viernes. Es decir, el dinero comenzó a aparecer. Pero el interrogante siguió siendo el mismo: ¿dónde estuvo durante ese intervalo? Y allí volvió a cobrar protagonismo la frase de Bausili.

Ante una consulta específica sobre los fondos que no aparecían en la cuenta del Tesoro, el presidente del Central respondió: "No tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro". Después agregó: "No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos". Para Pagano, esa respuesta no resulta suficiente.

La diputada sostiene que no se trata de determinar solamente si los fondos existen físicamente, sino de establecer dónde estuvieron, quién ordenó los movimientos, bajo qué mecanismo fueron administrados y quién tuvo acceso a ellos. En su denuncia, además, cuestionó lo que considera un esquema que dificulta el seguimiento de los recursos públicos. Allí apuntó contra la combinación de depósitos del Tesoro en entidades financieras, operaciones de pase del Banco Central y movimientos de depósitos en moneda extranjera.

Banco Central de la República Argentina

Según planteó, ese diseño podría tornar "imposible el seguimiento, la registración y el control de la hacienda pública por los órganos constitucionalmente competentes". La legisladora también dejó expresamente aclarado que la acusación contra Bausili no se basa en que los fondos pertenezcan al Banco Central -ya que corresponden al Tesoro Nacional- sino en sus posibles responsabilidades como máxima autoridad ejecutiva de la entidad que funciona como depositaria de las cuentas del Tesoro y agente financiero del Estado. Cabe recordar que el Gobierno necesita administrar simultáneamente la cantidad de pesos en circulación, evitar movimientos bruscos del dólar y acumular reservas, en un contexto en el que el cumplimiento de las metas financieras también es observado por el FMI.