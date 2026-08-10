Río Negro reguló el uso de celulares e inteligencia artificial en las escuelas para evitar efectos negativos

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una ley que establece nuevas reglas para el uso de celulares, dispositivos digitales e inteligencia artificial (IA) en las escuelas, con criterios diferenciados según la edad de los estudiantes. La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo, no plantea una prohibición general de la tecnología, sino un uso pedagógico, regulado y evaluado para evitar efectos negativos sobre la concentración, el rendimiento y la convivencia escolar.

Río Negro regula el uso de celulares e inteligencia artificial en las escuelas

En el nivel inicial, los dispositivos personales estarán restringidos durante toda la jornada, salvo excepciones vinculadas con cuestiones de salud, accesibilidad o emergencias. En primaria, solo podrán utilizarse para actividades pedagógicas previamente planificadas y supervisadas por los docentes. En secundaria, el uso estará permitido en clase cuando forme parte de la planificación docente, mientras que durante los recreos quedará sujeto a las normas de convivencia de cada institución.

Uno de los puntos novedosos de la norma es la regulación de la IA generativa. No podrá utilizarse cuando reemplace la producción intelectual del alumno, impida comprobar si comprendió los contenidos o facilite el plagio. Cuando su uso esté permitido, los docentes deberán establecer qué partes de los trabajos deberán ser realizadas exclusivamente por los estudiantes.

La ley también prohíbe fotografiar, grabar o difundir imágenes y audios dentro de las escuelas sin autorización, además de utilizar dispositivos para situaciones de hostigamiento o ciberacoso. bEl Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro deberá realizar relevamientos anuales para evaluar el impacto de las medidas sobre la comprensión lectora, la concentración y la socialización de los alumnos, y presentar los resultados ante la Legislatura.

Río Negro regula el uso de celulares e inteligencia artificial en las escuelas

La normativa además le da respaldo legal al programa "Pausa Digital", que busca promover la autorregulación y establecer criterios sobre cuándo los celulares pueden utilizarse con fines educativos y cuándo deben permanecer fuera de uso. La propuesta apunta a que la tecnología sea incorporada como una herramienta pedagógica, pero bajo reglas claras.