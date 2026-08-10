Shakira, J Balvin, Maluma y Camilo, conmovidos por el terremoto en Colombia: "Qué susto y qué dolor"

El terremoto que sacudió Colombia este lunes no solo provocó escenas de destrucción y desesperación en distintas regiones del país. También generó una inmediata reacción entre algunas de las figuras más populares de la música colombiana, que dejaron de lado por un momento los escenarios y las promociones para utilizar sus redes sociales como una forma de acompañar a quienes atraviesan la tragedia.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

Shakira, J Balvin, Maluma, Camilo, Ryan Castro, Andrés Cepeda y Fanny Lu fueron algunos de los artistas que expresaron públicamente su preocupación por el terremoto de magnitud 7,4 y enviaron mensajes de solidaridad a las familias afectadas. El balance oficial informado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, da cuenta de 111 personas fallecidas, 87 heridas y 1.575 viviendas afectadas.

Además, resultaron dañados 18 centros de salud, 52 centros educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías. El mandatario también informó que seis aeropuertos sufrieron daños en su infraestructura y permanecen sin operaciones para vuelos comerciales, mientras que otro presentó daños en su pista de aterrizaje. En medio de semejante escenario, los artistas colombianos eligieron sus cuentas personales para transmitir un mensaje común: acompañar, organizarse y ayudar.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

Una de las primeras figuras en pronunciarse fue Shakira, quien compartió un sentido mensaje en la red X y expresó su preocupación por las familias que quedaron atrapadas en medio de la emergencia. "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió la cantante.

La artista también apeló a una de las características que históricamente identificó a los colombianos frente a las dificultades: la solidaridad. "En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", expresó.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

El mensaje de Shakira rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores, que también compartieron información y muestras de solidaridad ante la magnitud de la tragedia. Camilo Echeverry Correa también recurrió a sus redes sociales para contar cómo estaba viviendo la situación desde la distancia. El cantante reconoció que todavía era demasiado pronto para conocer la dimensión real de las pérdidas y reveló que había hablado con amigos que vivieron el terremoto en primera persona. "Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país", escribió.

Y agregó: "Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor". Camilo, además, no se limitó a expresar su preocupación y se puso a disposición para colaborar. "Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción! Los amo", sumó.

Otro de los grandes nombres de la música urbana colombiana que reaccionó fue Maluma. El artista utilizó Instagram para enviar un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas y anticipó que buscará colaborar activamente con los damnificados. "Que dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las victimas y aquí estamos puestos para ayudar.. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas.. VAMOS COLOMBIA Ahora si que necesitamos esa fuerza y esa unión", expresó.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

El cantante hizo especial hincapié en la necesidad de que el país se mantenga unido frente a una emergencia que golpeó a numerosas comunidades. J Balvin tampoco quiso quedarse al margen. El cantante compartió un mensaje breve pero contundente, en el que llamó a actuar rápidamente para asistir a las personas afectadas. "Mucha fuerza con está situación del temblor en colombia fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa ayudar la situación", escribió.

Su mensaje se sumó a los llamados de otros artistas para que la solidaridad no quede únicamente en palabras y se transforme en ayuda concreta. Ryan Castro también expresó su preocupación por las personas que vivieron el terremoto y por sus familias."Espero que estén bien y sus familias estén bien, mucha fuerza Dios nos cuide y nos proteja, que miedo lo que está pasando", manifestó. El cantante acompañó sus palabras con emojis de la bandera colombiana, fuerza y corazón.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

Andrés Cepeda eligió un mensaje más breve, pero cargado de emoción: "Nuestros corazones y nuestras oraciones con las personas afectadas hoy por el terremoto en Colombia. Estaremos pendientes de información para ayudar". Fanny Lu, en tanto, aprovechó sus redes para realizar un verdadero llamado a la organización comunitaria y pidió especial cuidado con la información que circula durante la emergencia. "Colombia, hoy más que nunca nos necesitamos unidos! 🇨🇴", comenzó.

Y continuó: "Mis redes están abiertas para compartir información, ayudar a conectar a quienes necesitan ayuda y acompañarnos en este momento". La cantante también pidió a quienes se encuentren bien que se comuniquen con familiares, amigos y vecinos. "Si estás bien, pregunta por tus familiares, vecinos y amigos. Y si necesitas ayuda para difundir una información, una búsqueda o una solicitud de ayuda, déjala en los comentarios", indicó.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

Además, difundió números de emergencia y pidió evitar la circulación de información falsa: "Por favor, compartamos únicamente información verificada para no generar más confusión". Y cerró con un mensaje de esperanza: "Que Dios nos cuide, nos dé fortaleza y acompañe a cada familia que hoy lo necesita! Estamos juntos". Los mensajes de los artistas llegaron mientras los organismos de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños y buscando personas que puedan haber quedado atrapadas entre los escombros.

El presidente De la Espriella aseguró que el Gobierno desplegará todos los recursos disponibles para atender la emergencia. "El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados", afirmó. El mandatario también aseguró que permanecerá al frente de la respuesta y que estará presente en los territorios afectados. "Todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera", señaló al referirse a las muestras de solidaridad internacional.

Los artistas colombianos, conmovidos por el terremoto en Colombia

Previamente, había publicado: "Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos". Y completó: "Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos".