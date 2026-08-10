No levanta vuelo: Flybondi adeuda las indemnizaciones de 700 ex empleados y busca la quiebra para transformarse

La aerolínea low cost Flybondi, que fue fundada en tiempos de macrismo como promesa de modernización, va a camino a desaparecer, luego de fallar en cientos de vuelos a sus pasajeros y de la denuncia reciente de más de 700 ex trabajadores que no cobraron sus indeminzaciones y retiros voluntarios. El accionista mayoritario de la firma desde mediados de 2025 es el libertario Leonardo Scatturice a través de su holding COC Global Enterprise. Su plan es que pase a ser una aerolínea de carga, OCA air, tras haberse quedado con el correo privado en diciembre del año pasado. Todas las fallas tienen un sólo sentido: lograr una quiebra que acelere los tiempos.

Las cancelaciones de vuelos de Flybondi vienen en ascenso desde hace años, pero en los últimos dos esto se profundizó de manera masiva. Esta dinámica se agudizó en tiempos recientes al punto que desde el jueves 6 de agosto no funciona y que canceló 66 vuelos desde ese entonces. Las multas por estas decisiones son abundantes y también apuntan a impulsar el deseo empresarial de hacer borrón y cuenta nueva.

Leonardo Scatturice y Donald Trump

A esta realidad se suman los incumplimientos con los 700 despedidos o que accedieron a retiros voluntarios, quienes desde hace tres meses no reciben novedades sobre su dinero y que judicializaron sus causas ante este escenario. La preocupación del sector luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizara a la empresa a continuar con sus operaciones tras la presentación del plan de acción que le había exigido el Gobierno nacional, fue manifestada en un comunicado que emitieron en la mañana de este lunes.

"Flybondi mantiene un silencio deliberado que dejó a cientos de familias en todo el país sin ninguna información sobre cuándo regularizará las deudas, obligándolas a recurrir a la justicia: hoy son cientos los expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y firmó", denunciaron los ex empleados, quienes destacaron que "la falta de pago de los aportes dejó el pasado jueves 6 de agosto a trabajadores activos y ex empleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social".

Flybondi, al borde del colapso ¿intencional?

En el comunicado denunciaron que existen "cientos de miles de pasajeros a los que la empresa no les efectuó los reembolsos por los vuelos cancelados de los últimos ocho meses" y un centenar "de proveedores que hace meses no cobran, y que incluso con planes de pago ya acordados, tampoco fueron cumplidos".

Esta realidad también quedó respaldada en lo financiero, ya que existen informes oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y expedientes del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) que así lo demuestran. Sin ir más lejos, los registros de la Central de Deudores del BCRA registraron cuatro nuevos cheques rechazados por un monto de 559 millones de pesos. Todos elementos que sustentan la teoría de que la quiebra es intencional.