Mora familiar: seis de cada 10 argentinos se endeudaron en los últimos meses

El flagelo de la mora familiar continúa en plena evolución y cada vez más argentinos y argentinas se endeudan para enfrentar gastos corrientes, como alimentos, alquileres y servicios. De acuerdo a las recientes estadísticas de PensarLab y el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), expusieron que casi seis de cada 10 ciudadanos debieron sacar créditos para afrontar la cotidianeidad, con un mayor índice de afectación a la hora de las mujeres y quienes ostentan menores ingresos.

De acuerdo con estos datos recientes, el 58% de los argentinos se endeudó con un préstamo para financiar gastos corrientes solo en los últimos meses. El porcentaje asciende al 63% cuando se trata de mujeres, lo que expone un mayor sufrimiento de las deudas para ese género, y sube al 65% a la hora de referirse a los déciles menos afortunados en términos de distribución del ingreso.

Familias endeudadas - Foto: Alejandra Campos

Las estadísticas también discriminaron a las y los endeudados por el destino que le dieron a su créditos. A la cabeza, con el 26%, estuvo el rubro alimenticio, lo que implica de que uno de cada cuatro argentinos y argentinas sacó un préstamo para comer. Detrás, con el 21%, estuvieron los gastos cotidianos y, más adelante con el 15%, quienes lo utilizaron para pagar servicios. El otro dato alarmante es que el 14% restante lo hizo para cancelar otras deudas, lo que expone un círculo vicioso cada vez más imposible para las familias.

En ese sentido se expresó el informe del CEC cuando habla del costos del estrés financiero". "El porcentaje residual de usuarios permanece en una zona de fragilidad constante, donde cualquier imprevisto cotidiano reactiva el ciclo de morosidad. El dato del 30,5% de reincidencia demuestra que renegociar no equivale a desendeudarse. Hoy las familias toman nuevas condiciones simplemente para ganar tiempo, pero con costos que terminan siendo una trampa", explicaron.

Mujeres menores de 25 años, las más endeudadas del país.

Las estadísticas llegaron en el marco de que la mora bancaria llegó a su máximo histórico en julio de 2026, con un 12,9% de las familias en esa condición, y un alarmante crecimiento del 5,6% que había en ese rubro un año atrás. Esta incidencia se reflejó también en el estudio del CEC, que precisó que el 54% de las y los entrevistados confesó haberse atrasado en las obligaciones correspondientes en los últimos meses. A la cabeza de las demoras, con el 46%, estuvieron los servicios y detrás, con el 36%, las tarjetas de crédito. Luego, a la hora de los préstamos o créditos regulares, la cifrá estuvo en el 33%.

Las diferencias entre los distintos estratos sociales ante la problemática también quedaron en evidencia en las estadísticas recientes. Mientras que las dificultades para afrontar las deudas de las clases más altas se ancló en un 30%, a la hora de los sectores medios, escaló a un 43%. La gran diferencia se presentó a la hora de los habitantes de menores recursos, quienes tuvieron problemas para pagar sus deudas en un 72% de los casos.

La deuda familiar no da tregua y afecta más a los sectores de menores ingresos.

Las y los más jóvenes también se vieron especialmente afectado por el flagelo de la mora. Mientras que el 37% de las y los deudores tienen entre 18 y 25 años, un porcentaje similar alcanza al tramo de 26 a 35. A partir de ahí la cifra desciende de manera paulatina hasta alcanzar el mínimo de 16%, que hace a las y los mayores de 66 años, algo que evidencia que nadie se salva de la motosierra libertaria.