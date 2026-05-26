Salarios de miseria y deterioro edilicio: estudiantes del Nacional Buenos Aires avanzan con tomas y denuncian "vaciamiento" educativo

La crisis en los colegios preuniversitarios de la UBA escaló esta semana con la decisión de los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini de avanzar con una toma del establecimiento en reclamo por salarios dignos para docentes y mayor presupuesto educativo. En ese contexto, una de las voces que emergió con más fuerza fue la de Malena, estudiante de cuarto año del CNBA, quien en diálogo con BigBang explicó las razones detrás de la medida y apuntó contra el gobierno nacional y las autoridades universitarias. "El trabajo que están teniendo que hacer nuestros docentes es inhumano para poder sostener nuestra cursada y poder sostener su trabajo con un salario que no es digno del trabajo que hacen y que no es digno para ninguna persona", sostuvo la estudiante-

Al describir la situación que atraviesan los profesores preuniversitarios, denunció que los docentes del Nacional cobran "un 50 por ciento menos de lo que se cobra en escuelas de la Ciudad", una situación que, aseguró, impacta de lleno en las condiciones de enseñanza y en el funcionamiento cotidiano de la institución. Malena también cuestionó el contraste entre algunas obras financiadas de manera privada y el deterioro estructural del colegio. "Nosotros por fondo privado tuvimos una refacción del aula magna, pero hay agujeros en el piso que están tapados por un tacho de basura y que, si vos los pisás, te caés al subsuelo", relató.

Y agregó: "Eso es un ejemplo de que los espacios que transitamos en el día a día no cumplen con un montón de cuestiones que, de repente, de las puertas para afuera se venden". A lo largo de la entrevista, la estudiante insistió en que el centro del conflicto no pasa solamente por el impacto sobre los alumnos, sino por la situación de los trabajadores docentes. "Me suele molestar cuando se usa como argumento para defender el salario de nuestros docentes la manera en la que nos afecta a nosotros", afirmó. En esa línea, remarcó: "Nosotros queremos defender nuestra educación".

E insistió: "Pero me parece absurdo pensar que la única manera en la cual podemos tener un interés en defender el salario de los trabajadores es por la manera en la que nos afecta". Sin embargo, reconoció que el deterioro salarial termina repercutiendo inevitablemente en las aulas. "Un docente que cobra mal trabaja cada vez más horas, está cada vez más sobreexigido, tiene menos tiempo para corregir, menos tiempo para preparar las clases, y tiene una manera de dictar las clases que cambia completamente", explicó. "Yo, desde que arranqué el secundario, veo cómo cada vez los docentes están en una peor situación", sumó.

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La toma del Nacional Buenos Aires se da en un contexto de creciente movilización estudiantil en los colegios preuniversitarios. Tras las multitudinarias marchas universitarias de mayo, sectores independientes impulsaron asambleas para discutir medidas de fuerza tanto en el CNBA como en el Carlos Pellegrini. En el Nacional, la agrupación Oktubre reunió más de 300 firmas para exigir que se debatiera la ocupación del colegio y un plan de lucha integral. Finalmente, el turno mañana votó a favor de la toma. "Hace unas semanas pasamos ya por la cuarta marcha federal universitaria y, evidentemente, con marchas masivas no es suficiente, con confiar en la justicia no es suficiente, con confiar en el poder ejecutivo no es suficiente", sostuvo Malena al explicar por qué decidieron profundizar las medidas.

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Para la estudiante, la única salida es la organización desde abajo: "Los estudiantes nos tenemos que organizar junto con el claustro docente, con el claustro no docente y entre nosotros mismos". Además, defendió las tomas y otras acciones directas como herramientas legítimas de lucha. "Vemos que los únicos métodos que tienen algún tipo de diferencia son los métodos que salen desde nosotros mismos y desde la fuerza que nosotros tenemos como actores políticos", señaló.

Durante la entrevista, Malena también apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. "Evidentemente, el gobierno está en una ilegalidad", afirmó. Y profundizó: "Gobiernan para la burguesía y para el sector agrario al que le bajan las retenciones, y la plata termina en cualquier lugar menos en la educación pública y menos en la salud pública".

Las críticas también alcanzaron a las autoridades del colegio y de la UBA. Según denunció, las asambleas estudiantiles no fueron autorizadas dentro de la institución. "Las autoridades del colegio no autorizaron las asambleas adentro del colegio, y las tuvimos que hacer por eso en la puerta", relató. A su vez, acusó al rectorado de actuar con "muchísima complicidad" frente al ajuste presupuestario y cuestionó que durante 2024 se hayan actualizado gastos de funcionamiento sin recomponer salarios docentes.

Cuarta marcha universitaria

Finalmente, Malena vinculó el crecimiento de la participación estudiantil con el contexto político y económico que atraviesa el país. "Los estudiantes secundarios de ahora arrancamos el secundario con este gobierno y desde nuestro primer día vemos cómo la situación se pone cada vez peor", sostuvo. En el cierre, reivindicó la tradición histórica de lucha del Colegio Nacional de Buenos Aires y la conectó con el presente. "Es el mismo movimiento estudiantil que por algo era tan perseguido durante la dictadura. En El Nacional tenemos 108 compañeros desaparecidos y un docente, justamente por luchar", recordó y sentenció: "Es un colegio que tiene una tradición de lucha, y nos parece muy importante retomarla, porque es la única manera de cambiar las cosas".

Cuarta marcha universitaria

El conflicto en los colegios preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires también escaló en el Carlos Pellegrini, donde estudiantes denuncian renuncias masivas de docentes, cursos sin profesores y graves problemas edilicios. Según denunciaron, en lo que va del año ya dejaron sus cargos 27 docentes debido a los bajos salarios.