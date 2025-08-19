San Lorenzo al borde del abismo: pedido de quiebra, deudas millonarias y un presidente "acabado política y socialmente"

La crisis institucional que atraviesa San Lorenzo alcanzó su punto más crítico con el pedido de quiebra presentado en la Justicia Comercial. Lo que parecía ser un temblor en Avenida La Plata se transformó en un verdadero terremoto que amenaza con arrasar con la estabilidad del club. La Sala C de la Cámara Comercial confirmó que el "Ciclón" deberá responder en un plazo de cinco días hábiles con un descargo y un pago de U$S 5.300.000, un monto que incluye capital, intereses y penalidades. La bomba estalló tras el reclamo del fondo suizo AIS Group, radicado en Luxemburgo, que reclama un préstamo de U$S 4.000.000 otorgado entre 2020 y 2021, en plena pandemia.

Con ese dinero, la gestión de Marcelo Tinelli cubrió gastos corrientes e incorporaciones resonantes como las de los mellizos Ángel y Óscar Romero. A cambio, se cedieron como garantía derechos económicos de la venta de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú por €8.500.000. El acuerdo, sin embargo, nunca se cumplió y la deuda se reactivó con intereses. El expediente judicial (148/2025) revela además que la operatoria estuvo vinculada a Walter Brizuela, ex jugador del club y luego socio del grupo suizo, lo que añade un componente de traición interna a la ya compleja trama.

En medio de este escenario, las repercusiones políticas no tardaron en llegar. César Francis, abogado y candidato a presidente por la agrupación Volver a San Lorenzo, lanzó durísimas críticas contra la actual conducción encabezada por Marcelo Moretti: "No tiene posibilidad alguna de volver. Está acabado política y socialmente", sentenció en diálogo con Splendid AM 990. Francis fue más allá y trazó un diagnóstico lapidario sobre los últimos diez años del club. "Son muchos años de impericias, de falta de rigor y de incumplimiento sistemático. Estamos contra las sogas", afirmó, evocando la figura de Nicolino Locche esquivando golpes, para graficar una resistencia cada vez más endeble.

Fallo judicial contra San Lorenzo

En ese sentido, remató: "Este préstamo exorbitante e injustificado terminó por arruinar todo". Aunque advirtió que existen "resortes judiciales" y margen para negociar, el candidato fue categórico sobre el desenlace: "Una quiebra no le conviene a ninguna de las partes. Pero así no se puede gobernar. Sin confianza ni legitimidad, ninguna empresa se va a querer vincular con San Lorenzo. La única salida posible es que renuncien y llamen a elecciones".

El dirigente opositor no se limitó a señalar responsabilidades en la cúpula actual, sino que también apuntó contra la pasividad del propio socio azulgrana. "Ganaron porque el colectivo se dejó encandilar más de una vez: primero con Lammens, después con Tinelli y luego con Moretti. Es momento de asumir responsabilidades y pensar en dirigentes preparados para administrar el club como lo que es: una asociación civil sin fines de lucro y no un negocio del mercado", reflexionó.

Marcelo Tinelli junto a Marcelo Moretti

Mientras tanto, la institución de Boedo vive horas de incertidumbre. La visita de Moretti a la sede de Avenida La Plata generó malestar y tensión entre socios, y el fantasma de la quiebra se cierne como nunca antes en la historia moderna del club. Si San Lorenzo no logra reunir los fondos en los próximos días, el desenlace podría ser un golpe devastador para una institución que lleva años intentando recomponerse de malas gestiones y promesas incumplidas. El futuro inmediato está en juego. Y, como reconoció el propio Francis, la historia de un grande del fútbol argentino se debate hoy entre la supervivencia institucional y la caída al abismo.